O Real Madrid, a adidas e a FARM Rio, icônica marca de moda do Rio de Janeiro, uniram forças para lançar uma nova e marcante linha de roupas e acessórios que celebra a profunda e histórica ligação entre o futebol brasileiro e o gigante espanhol.

Há décadas, o Real Madrid tem parte de sua identidade marcada pela habilidade e alegria dos talentos brasileiros. De nomes icônicos como Kaká e Marcelo aos atuais astros mundiais Vinícius Júnior e Rodrygo, o DNA do futebol brasileiro se tornou sinônimo do padrão de grandeza do Real Madrid.

A nova colaboração aproxima o Rio de Janeiro de Madri, combinando a tradição do futebol de elite com a estética vibrante do estilo de vida sul-americano.

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No centro da coleção-cápsula está uma releitura das roupas clássicas de treino e do dia a dia do clube, com as estampas botânicas características da FARM Rio, paletas de cores intensas e estampas tropicais marcantes.

A linha versátil vai das roupas de aquecimento para os dias de jogo às peças casuais para o dia a dia, com camisas de pré-jogo em versões claras e escuras, além de jaquetas e calças esportivas, moletons com capuz, saias, cachecóis, bonés, bolsas de tecido e meias.

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Em toda a linha, padrões orgânicos se integram à identidade visual do Real Madrid, criando uma expressão própria da cultura do futebol, pensada para ser usada nos dias de jogo e em outras ocasiões.

Em vez de se concentrar apenas no espírito competitivo, a campanha se inspira na altinha, a famosa brincadeira brasileira de praia praticada em rodas pelo litoral.

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Como a altinha não tem placar nem vencedores, apenas pessoas mantendo a bola no ar em um ritmo compartilhado, ela serve de metáfora para a comunidade, a criatividade e o poder de união do futebol.

Ao combinar o lema da FARM Rio, "Vista-se de felicidade", com a mentalidade vencedora do Real Madrid, o lançamento oferece aos torcedores uma nova maneira de celebrar a cultura do futebol tanto dentro do Santiago Bernabéu quanto nas ruas.

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Compre: coleção adidas x Real Madrid x FARM Rio

A coleção adidas x Real Madrid x FARM Rio já está disponível em lojas selecionadas da adidas, no site oficial da adidas, nas lojas oficiais do Real Madrid e na loja online do Real Madrid.



