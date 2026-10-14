Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Madrid FARM Rio collection 1 adidas
Shop at adidasShop at Real Madrid store
Renuka Odedra
Traduzido por

Real Madrid e adidas fazem parceria com a FARM Rio para coleção vibrante de samba

Real Madrid
Real Madrid Femenino

O estilo do samba encontra a grandeza.

O Real Madrid, a adidas e a FARM Rio, icônica marca de moda do Rio de Janeiro, uniram forças para lançar uma nova e marcante linha de roupas e acessórios que celebra a profunda e histórica ligação entre o futebol brasileiro e o gigante espanhol. 

Há décadas, o Real Madrid tem parte de sua identidade marcada pela habilidade e alegria dos talentos brasileiros. De nomes icônicos como Kaká e Marcelo aos atuais astros mundiais Vinícius Júnior e Rodrygo, o DNA do futebol brasileiro se tornou sinônimo do padrão de grandeza do Real Madrid.

A nova colaboração aproxima o Rio de Janeiro de Madri, combinando a tradição do futebol de elite com a estética vibrante do estilo de vida sul-americano.

Real Madrid FARM Rio collection 2adidas

No centro da coleção-cápsula está uma releitura das roupas clássicas de treino e do dia a dia do clube, com as estampas botânicas características da FARM Rio, paletas de cores intensas e estampas tropicais marcantes. 

A linha versátil vai das roupas de aquecimento para os dias de jogo às peças casuais para o dia a dia, com camisas de pré-jogo em versões claras e escuras, além de jaquetas e calças esportivas, moletons com capuz, saias, cachecóis, bonés, bolsas de tecido e meias.

Real Madrid FARM Rio collection 3adidas

Em toda a linha, padrões orgânicos se integram à identidade visual do Real Madrid, criando uma expressão própria da cultura do futebol, pensada para ser usada nos dias de jogo e em outras ocasiões.

Em vez de se concentrar apenas no espírito competitivo, a campanha se inspira na altinha, a famosa brincadeira brasileira de praia praticada em rodas pelo litoral. 

Real Madrid FARM Rio collection 4adidas

Como a altinha não tem placar nem vencedores, apenas pessoas mantendo a bola no ar em um ritmo compartilhado, ela serve de metáfora para a comunidade, a criatividade e o poder de união do futebol. 

Ao combinar o lema da FARM Rio, "Vista-se de felicidade", com a mentalidade vencedora do Real Madrid, o lançamento oferece aos torcedores uma nova maneira de celebrar a cultura do futebol tanto dentro do Santiago Bernabéu quanto nas ruas.

Real Madrid FARM Rio collection 5adidas

Compre: coleção adidas x Real Madrid x FARM Rio 

A coleção adidas x Real Madrid x FARM Rio já está disponível em lojas selecionadas da adidas, no site oficial da adidas, nas lojas oficiais do Real Madrid e na loja online do Real Madrid.


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google