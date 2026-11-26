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O Real Madrid vem obtendo ótimos resultados na Champions League nesta temporada, tanto no aspecto esportivo quanto no econômico.

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Segundo o jornal Marca, a liderança do time merengue na fase de liga da Champions League se reflete claramente nas contas do clube, que atualmente encabeça a lista dos clubes com maior arrecadação.

Mas o que estará em jogo nas próximas três partidas, além da classificação direta às oitavas de final por meio de uma das oito primeiras posições, não é menos importante do ponto de vista financeiro.

O Real Madrid já garantiu, no mínimo, uma vaga nos playoffs, mas o objetivo do clube, expresso pelo técnico português José Mourinho, é chegar diretamente às oitavas de final e evitar um confronto eliminatório que poderia coincidir, em meados de fevereiro, com a busca do time por outros objetivos, principalmente a disputa pelo título do Campeonato Espanhol.

Depois de chegar aos 15 pontos, o Real Madrid ficou fora do alcance dos times que ocupam do 25º lugar para baixo.

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Em termos de receitas, o time merengue já arrecadou mais de 29 milhões de euros na atual edição do torneio europeu. Desse valor, 18,62 milhões de euros correspondem ao bônus fixo estabelecido pela UEFA pela participação, enquanto 10,5 milhões de euros vieram dos resultados obtidos pela equipe.

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A UEFA paga um bônus de 2,1 milhões de euros por vitória, valor que diminuiu em relação ao que era pago antes da mudança no formato da competição na temporada 2024-2025, mas que já rendeu 10,5 milhões de euros aos cofres merengues.

Nenhum outro clube conseguiu 100% de aproveitamento, feito exclusivo do Real Madrid após o empate do Paris Saint-Germain com a Roma na última quarta-feira.

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Ainda assim, a primeira fase da Champions League pode render mais receitas ao clube presidido por Florentino Pérez.

O Real Madrid pode receber mais 11 milhões de euros pela classificação direta às oitavas de final, feito do qual está a apenas uma vitória, restando três partidas contra Arsenal, LASK e Shakhtar.

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Alcançar esse objetivo parece possível. Além disso, terminar entre os oito primeiros garante ao time merengue um bônus adicional estimado em 2 milhões de euros.

Já o bônus de 9,9 milhões de euros que a UEFA destina ao vencedor da fase de liga parece mais difícil de conquistar.

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O valor desse bônus diminui gradualmente de acordo com a posição de cada time na classificação final, até chegar ao mínimo de 275 mil euros para o time que terminar a fase em 36º lugar.

Além disso, o Real Madrid pode faturar no máximo 6,3 milhões de euros se vencer as três partidas restantes, já que cada vitória vale 2,1 milhões de euros. Em caso de empate, o bônus cai para 700 mil euros.

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Em resumo, os prêmios em disputa para o Real Madrid nas próximas três rodadas da Champions League somam 31,2 milhões de euros, um pouco mais do que os 29,1 milhões de euros que o clube já recebeu.

Tudo isso sem contar outras fontes de receita adicionais, cujo valor só ficará claro após o fim do torneio.

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A mais importante dessas receitas adicionais é o chamado “pilar de valor”, conceito que substituiu o antigo sistema de divisão das receitas de televisão e leva em conta o ranking histórico de cada clube nos últimos cinco e dez anos, além do tamanho de seu mercado televisivo.

O Real Madrid é um dos clubes que mais recebem dinheiro dessa rubrica, com uma fatia de cerca de 40 milhões de euros, paga em parcelas ao longo da temporada.

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Quanto aos demais bônus ligados aos resultados, a classificação às quartas de final rende ao clube 12,5 milhões de euros, enquanto chegar às semifinais vale 15 milhões.

Na final, o vice-campeão recebe pelo menos 18,5 milhões de euros, e o bônus sobe para 25 milhões de euros para o campeão.