Real Madrid e Arda Güler chegaram a um acordo de princípio sobre uma renovação de contrato até meados de 2032, informa o The Athletic. Assim, o turco de 21 anos vê sua forte evolução na capital espanhola ser recompensada.

Güler chegou no verão de 2023, vindo do Fenerbahçe por pouco menos de 30 milhões de euros. Em seu período inicial, não teve muitos minutos em campo, mas sob Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa seu papel foi crescendo, e o atual técnico, José Mourinho, também recorre constantemente ao meia criativo.

Nesta temporada, Güler já foi titular em três dos quatro jogos e é visto como o cérebro criativo do meio-campo. Ele deu uma assistência importante na vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol e, na única partida em que não começou entre os titulares, em casa contra o Málaga, que luta na parte de baixo da tabela, marcou o gol que fechou o placar em 4 a 0 quatro minutos após sair do banco.

Güler foi homenageado na quarta-feira, antes de Real Madrid x Inter, com o prêmio de Breakthrough Player da última temporada da Liga dos Campeões. O canhoto foi titular em treze dos quatorze jogos da equipe na principal competição europeia na temporada passada e somou dois gols e quatro assistências.

Güler, que aliás estava suspenso para o duelo com a Inter, disputou até agora 119 jogos pelo Real Madrid e registrou 19 gols e 26 assistências. O jogador, que soma 33 partidas pela seleção, também foi o destaque da Turquia no verão da última Copa do Mundo, embora a equipe tenha decepcionado e sido eliminada já após duas derrotas.

"Dirigentes de alto escalão do Real Madrid já explicaram neste verão por que o clube não havia investido mais no meio-campo", escreve o The Athletic. "Eles viam jogadores como Jude Bellingham e Güler como peças fundamentais para o futuro."

"Nesse sentido, o novo contrato é uma recompensa pelo progresso que Güler alcançou e pela importância que conquistou dentro do clube." O anúncio oficial por parte do Real Madrid normalmente deve sair em breve.