Segundo o jornal Marca, "Endrick e Dumfries não apareceram no gramado ao lado dos demais companheiros, o que torna a participação deles na partida praticamente descartada".
No caso do jogador brasileiro, o Real Madrid publicou um boletim médico em seu site oficial, no qual informou: "Após os exames realizados hoje em Endrick pelos serviços médicos do clube, foi diagnosticada uma lesão muscular no adutor da perna esquerda. Sua evolução seguirá sendo acompanhada".
Além disso, Raúl Asencio e Rodrygo Goes também não participaram das atividades coletivas.
Os dois jogadores seguem focados em seus respectivos programas de recuperação e ainda não estão aptos a voltar a treinar com o grupo.
De acordo com o jornal AS, o período de afastamento de Endrick deve ficar entre duas e três semanas, enquanto Dumfries ainda é dúvida.
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Denzel Dumfries voltou ao Real Madrid depois de disputar 180 minutos pela seleção da Holanda e teve descanso total contra o Celta de Vigo, já que acompanhou toda a partida do banco de reservas.
Endrick, por sua vez, atuou por 119 minutos pela seleção brasileira, sendo 19 minutos na partida contra o Japão e o jogo inteiro contra Singapura, antes de entrar em campo por 19 minutos diante do Celta de Vigo.
O treino do time merengue se limitou a trabalhos táticos e jogos reduzidos, para recuperar a sensação de bola e manter o ritmo.
O AS destacou ainda que o retorno de Ferland Mendy está muito próximo. O francês treina com o grupo há várias semanas, e os sinais em relação à sua condição são muito positivos. A expectativa é que ele volte a ser relacionado pelo Real Madrid em breve.
A volta de Mendy já havia sido cogitada antes do duelo contra o Celta de Vigo, mas as comissões técnica e médica preferiram esperar, em razão da máxima cautela que envolve seu processo de recuperação.
Fede Valverde deve retornar ao time titular, depois de ter começado no banco na partida de LaLiga por causa da longa viagem que precisou fazer durante a Data Fifa. Ele chegou ontem, quinta-feira, após passar a noite no avião, e seguiu para o treino na sexta-feira.
Ele será titular contra o PSV Eindhoven, algo já garantido, assim como Vinícius Júnior, cuja participação foi confirmada por Mourinho na entrevista coletiva após o jogo contra o Celta de Vigo.
Tchouaméni também voltará ao meio-campo. Não são esperadas grandes mudanças na escalação, nem a utilização de jogadores das categorias de base.
Enquanto a lista final de relacionados não é divulgada, Dumfries segue como dúvida, e a ausência de Endrick já está confirmada.