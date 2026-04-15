"Reagi com muita raiva e emoção quando não fui contratado como técnico do Feyenoord"

Dirk Kuijt faz uma reflexão crítica sobre si mesmo no podcast “1 op 1” de Rob Jansen. O técnico do FC Dordrecht se arrepende de algumas decisões tomadas no início de sua carreira como treinador. “Se eu pudesse voltar no tempo, teria agido de forma diferente.”

“Arne Slot queria-me como assistente no AZ. Olhando para trás e vendo o quão bom ele se tornou como treinador, isso teria sido uma escola fantástica para mim, como treinador iniciante”, assim começa o sincero Kuijt o seu relato.

Kuijt mergulha ainda mais em suas memórias durante a conversa com o conhecido agente. “Também acho que reagi de forma muito emocional e com raiva ao fato de não vir a ser mais técnico do Feyenoord. Naquele momento, isso me pareceu muito injusto.”

“Mas, na verdade, teria sido ótimo, e essa também era uma opção, tornar-me assistente de Slot no Feyenoord. Pois o que sei agora é que, na verdade, eu simplesmente ainda não estava pronto para isso”, afirma o ex-atacante, que esteve ligado ao clube de Roterdã por algum tempo como treinador de base.

Tornar-se treinador do Feyenoord continua sendo “um sonho” para Kuijt. “E se isso vai acontecer, vamos ver. Depois da carreira, a gente quer fazer alguma coisa, e eu comecei a trabalhar no Feyenoord. Lá, Martin van Geel (então diretor técnico, red.) disse: acho que você é mais um treinador do que um diretor técnico. Vejo em você um futuro treinador do Feyenoord.”

No entanto, tudo acabou sendo diferente para Kuijt. “Depois, Martin saiu e veio Frank Arnesen, com quem conversamos na minha casa. Ele disse que também via as coisas dessa forma. Mas acabou sendo um pouco diferente”, disse o jogador de Katwijk, que acabou deixando o Feyenoord e, passando pelo ADO Den Haag e pelo Beerschot, foi parar no FC Dordrecht.