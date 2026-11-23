Como assistir a RB Leipzig x Lens com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

O RB Leipzig recebe o Lens na Red Bull Arena em um confronto da Champions League entre duas equipes que ainda buscam estabilidade na competição europeia.

O Leipzig chega em melhor momento. A equipe de Martin Demichelis venceu três dos últimos cinco jogos, e seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 1 sobre o Union Berlin pela Bundesliga, em uma atuação que mostrou a força de seu ataque.

A defesa tem sido menos convincente. O Leipzig sofreu 11 gols nessa sequência, e a derrota em casa por 3 a 2 para o Manchester City no início deste mês mostrou como a equipe pode ser vulnerável.

O Lens chega à Saxônia com seus próprios problemas. A equipe de Didier Digard venceu apenas uma das últimas cinco partidas, e a derrota por 9 a 1 fora de casa para o Como nesta competição ainda pesa.

Houve pequenos sinais de recuperação no fim de semana, quando o empate por 1 a 1 com o Toulouse pela Ligue 1 encerrou uma sequência de três derrotas. Ainda assim, o Lens marcou apenas cinco gols nos últimos cinco jogos, o que torna a tarefa em Leipzig difícil.

Os dois clubes estão na parte de baixo da tabela da Champions League, por isso os pontos são importantes para ambos. Veja tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo.

As informações oficiais sobre a transmissão de RB Leipzig x Lens, incluindo opções de TV e streaming ao vivo, ainda não estão disponíveis. Esta seção será atualizada assim que os detentores dos direitos forem confirmados.

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