RB Leipzig 3 x 2 Real Madrid: gols brasileiros, mas primeira derrota na temporada

A equipe merengue se classificou para as oitavas mesmo com a derrota na Alemanha

O RB Leipzig conquistou uma vitória importante na 5ª rodada do grupo F da Champions League, contra os atuais campeões da competição, Real Madrid, por 3 a 2, e se aproximou de uma classificação para as oitavas de final.

A equipe alemã teve um ótimo início de jogo, obrigando Courtois a fazer boas defesas logo no começo da partida. Porém, o Real não conseguiu controlar o ímpeto do Leipzig, que abriu o placar com o zagueiro Gvardiol, aos 12, e ampliou com Nkunku, aos 18 minutos. Antes do fim da primeira etapa, o Real conseguiu diminuir com um gol de cabeça marcado pelo brasileiro Vinícius Júnior.

Na segunda etapa, Timo Werner saiu do banco e ampliou a contagem para o Leipzig aos 35 minutos, após boa jogada de Simakan, que tocou para o atacante só mandar para as redes. Já nos acréscimos, o Real Madrid teve um pênalti, sofrido por Rodrygo. O brasileiro mesmo cobrou e converteu, diminuindo o placar. Mas já não havia mais tempo para tentar um empate.

Mesmo com a derrota, o Real Madrid garantiu sua classificação para as oitavas de final, já que o Shakhtar Donetsk empatou seu confronto contra o Celtic. A equipe merengue soma 10 pontos, e já não pode mais ser ultrapassada pelos ucranianos. Já o Leipzig decidirá a vaga no confronto direto contra o Shakhtar, na última rodada da fase de grupos.