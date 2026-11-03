Rayane Bounida dá sinal ao Ajax sobre seu futuro no clube

Rayane Bounida não descarta renovar, no futuro, seu contrato com o Ajax, válido até meados de 2028. O meia-atacante também fala sobre como o técnico Míchel Sánchez pode utilizá-lo.

Bounida já sabe que Míchel não o vê como ponta direita. Para o jogador do Ajax, isso não é um problema. "O mais importante é que eu jogue. Seja pela direita, pelo meio ou pela esquerda. Só quero jogar futebol e vou atuar onde o técnico precisar de mim", disse no Ajax Life Podcast.

Para Bounida, o aumento da concorrência no elenco do Ajax não precisa ser algo negativo. "Agora há vários jogadores na sua posição, mas a concorrência é boa. Você está no Ajax, o maior clube da Holanda. Então cabe a você mostrar que é o melhor."

Bounida aprendeu muito durante o período de recuperação. "Eu nunca tinha tido uma lesão grave, então foi difícil mentalmente. Mas, felizmente, tive muitas pessoas ao meu redor que me ajudaram. Agora estou um pouco mais forte mentalmente e quase recuperado."

O meia também fala no podcast sobre seu futuro no Ajax. Em fevereiro, ele recebeu uma proposta para renovar seu vínculo, válido até meados de 2028 e com opção de mais um ano. A lesão, porém, atrasou as conversas entre o clube e o jogador.

"Acho que é preciso esperar um pouco. Afinal, fiquei afastado por muito tempo, então isso é compreensível. Preciso voltar a estar em forma, jogar e mostrar meu valor. Estou aberto à renovação, então vamos ver", afirmou Bounida.

Bounida voltou a ser relacionado pelo Ajax em setembro. Até agora, só entrou em campo como substituto contra o FC Groningen, derrotado por 2 a 5. Nos demais jogos, passou os 90 minutos no banco.