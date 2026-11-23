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O espanhol Mikel Arteta, técnico do Arsenal, revelou como está a lesão do goleiro David Raya, sofrida no confronto com o Newcastle United, e garantiu que o problema não é tão grave, o que dá ao clube londrino esperanças de voltar a contar com seu goleiro titular em pouco tempo.

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Raya precisou deixar o gramado do St James' Park aos 70 minutos do empate por 2 a 2 entre Arsenal e Newcastle, no sábado, depois de sofrer uma lesão no ombro esquerdo ao se chocar com o atacante William Osula, do time da casa. O goleiro espanhol aparentava sentir muita dor ao sair de campo.

A lesão gerou preocupação no Arsenal, sobretudo porque Raya é uma das peças fundamentais do sistema defensivo da equipe. Além disso, sua saída obrigou a comissão técnica a fazer uma troca no gol em um jogo difícil fora de casa, num momento em que o time disputa com força mais de uma competição nesta temporada.

Arteta falou sobre a situação do goleiro antes do confronto com o Borussia Dortmund pela Champions League. O treinador confirmou que Raya não terá condições de jogar a partida marcada para amanhã, terça-feira, mas se mostrou otimista com os resultados dos primeiros exames, indicando que a lesão parece menos grave do que se temia inicialmente.

Segundo o jornal "Daily Mail", o técnico do Arsenal declarou: "Raya não está pronto para o jogo de amanhã, mas não parece ser algo muito grave. Precisamos fazer mais exames amanhã, mas a situação é muito animadora e parece melhor do que esperávamos".

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Arteta também deixou claro o tamanho da preocupação da comissão técnica logo após a lesão: "Esperávamos algo muito pior, porque ele mal conseguia suportar a dor que sentia, mas o primeiro exame mostrou algo bem mais animador", disse, em referência à melhora apontada pelas avaliações médicas iniciais do goleiro espanhol.

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O treinador do Arsenal revelou que Raya não precisará passar por cirurgia, que era a maior preocupação do clube. Ele explicou que uma operação significaria a ausência do goleiro por vários meses, o que seria um duro golpe para a equipe na próxima fase da temporada.

Sobre a possibilidade de Raya estar à disposição para o duelo contra o Manchester City pela Premier League, no próximo domingo, Arteta não deu uma resposta definitiva. Ele afirmou que o departamento médico fará novos exames para avaliar como o goleiro está respondendo ao tratamento: "Vamos fazer mais exames amanhã e então saberemos". Assim, a presença dele na aguardada partida segue indefinida até a divulgação dos resultados da nova avaliação médica.

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Com a ausência de Raya diante do Borussia Dortmund, Kepa Arrizabalaga deve ganhar a chance de começar como titular. Arteta ressaltou ainda a importância de manter todos os goleiros em condições de jogo, incluindo Illan Meslier, terceira opção na hierarquia da posição, e destacou que todos precisam estar preparados para lidar com situações inesperadas como essa.

Nesse sentido, Arteta disse que a comissão técnica faz questão de proteger Kepa e Illan Meslier, acrescentando que todos os goleiros devem estar prontos, porque lesões podem acontecer a qualquer momento. A declaração reflete a importância de contar com substitutos preparados no gol, especialmente diante da sequência apertada de jogos e das várias competições.

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As novidades chegam em um momento delicado para o Arsenal, que depende muito de Raya para proteger o gol e organizar a linha defensiva. O goleiro espanhol vem apresentando atuações de destaque pela equipe e se tornou uma das principais peças do sistema que permitiu ao clube londrino brigar forte na Premier League.

A possível ausência de Raya representa um desafio a mais para Arteta, sobretudo com a proximidade do confronto com o Manchester City, de grande peso na corrida pelo título da liga. Ainda assim, os primeiros indícios de que não será necessária uma cirurgia dão certo alívio ao Arsenal, que aguarda os próximos exames para definir a previsão de retorno do goleiro aos gramados.