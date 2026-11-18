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No Ravenna, o retorno de Ronaldinho aos gramados ainda é o assunto do momento.

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Quase uma década depois de anunciar sua aposentadoria, o atacante brasileiro de 46 anos disputou no último domingo o primeiro tempo da partida pelo grupo B da Serie C italiana, vencida por seu Ravenna por 2 a 0 no clássico contra o Forlì, que depois contratou Lamberto Zauli como novo técnico para substituir Nicola Campedelli, que pediu demissão. Enquanto isso, o zagueiro Filippo Romagna (nascido em 1997, formado nas categorias de base da Juventus e ex-Cagliari) começou a treinar em período de testes. Ele está livre no mercado desde que deixou o Sassuolo ao fim da temporada passada, após o término de seu contrato em 30 de junho.

No outro banco está Andrea Mandorlini. O próprio técnico do Ravenna declarou em entrevista à La Gazzetta dello Sport: "Sem dúvida, foi um dos momentos mais marcantes da história esportiva de Ravenna".

"Treinar Ronaldinho, mesmo que só por uma vez, além do aquecimento antes do jogo, é uma emoção pura para mim. Estamos falando de um craque, sim, mas também de um homem extraordinário. Ele chegou aqui com aquele sorriso que todos conhecíamos e foi atencioso com todos: companheiros, garotos das categorias de base e familiares. Não recusou uma selfie, um autógrafo ou um cumprimento a ninguém, dedicando a todos seu tempo e sua alegria".

"Tive medo de jogar com dez uma partida importante como o clássico? Nunca. Preparamos tudo nos detalhes junto com o clube: havia um plano preciso para aproveitar o talento de Ronaldinho e também estudamos uma escalação especial para que ele fosse um diferencial".

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"Do ponto de vista do marketing, foi uma jogada sensacional, mas sou treinador e cuido do que acontece em campo. E posso dizer que, sim, Ronaldinho foi importante para vencer o Forlì, em uma partida não oficial, mas 'oficialíssima', ainda mais por ser um clássico".

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"Ronaldinho é um fenômeno e se integrou ao vestiário com a educação e a humanidade que vocês viram pela TV. Nenhuma atitude de superstar. Ele trocou de roupa conosco, motivou os jogadores um por um e compartilhou com eles momentos íntimos e inesquecíveis. É aquele tipo de craque que não decepciona quando você o conhece de perto".

"Dois ex-jogadores meus também tinham me falado dele. Quando eu treinava o Verona, perguntei a Rafael Marquez e Javier Saviola (ex-companheiros dele no Barcelona, nota da redação) como era Ronaldinho no vestiário. Eles me descreveram alguém exatamente como o encontrei aqui em Ravenna. Uma pessoa alegre, sorridente, sempre disponível para os companheiros, daquelas que animam o vestiário porque você sabe que ela pode fazer o time vencer. Um campeão assim tira a pressão de você".

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"Criou uma ligação especial com alguém? Vinicius é brasileiro como ele e serviu de guia, mas eu diria que ele se entrosou mesmo com todos, como mostra a foto antes do jogo, na qual todo o elenco posou ao seu lado, e, principalmente, a comemoração efusiva no gol que abriu o placar. Ele conquistou a Liga dos Campeões e Copas do Mundo, mas vê-lo, aos 46 anos, comemorar assim um gol contra o Forlì foi uma emoção pura também para mim".

"O impacto de Ronaldinho em Ravenna me fez lembrar algum dos grandes craques com quem joguei? Talvez Karl-Heinz Rummenigge quando eu estava na Inter. Na época, também foi uma contratação extraordinária para os torcedores, mas para nós, jogadores, também".

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"Ronaldinho me disse que gostaria muito de voltar para disputar outra partida, que se divertiu e se sentiu muito bem com os jogadores. Da minha parte, a disposição é total: para um campeão assim, a porta não está apenas aberta, está escancarada".