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No Ravenna, a volta de Ronaldinho aos gramados ainda é assunto.

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Quase uma década depois de anunciar sua aposentadoria do futebol, o atacante brasileiro de 46 anos disputou, no último domingo, o primeiro tempo da partida pelo Grupo B da Série C italiana vencida por 2 a 0 pelo Ravenna no clássico contra o Forlì, que depois contratou Lamberto Zauli como novo treinador para o lugar de Nicola Campedelli, que havia pedido demissão.

Do outro lado, no banco de reservas, estava Andrea Mandorlini. O técnico do Ravenna declarou em entrevista ao La Gazzetta dello Sport: "Sem dúvida, foi um dos momentos mais importantes da história esportiva de Ravenna".

"Treinar Ronaldinho, ainda que apenas uma vez, além do aquecimento antes do jogo, é pura emoção para mim. Estamos falando de um craque, sim, mas também de um homem extraordinário. Ele chegou aqui com aquele sorriso que todos conhecíamos e foi atencioso com todos: companheiros de equipe, garotos das categorias de base e familiares. Não recusou uma selfie, um autógrafo ou um cumprimento a ninguém, dedicando seu tempo e compartilhando sua alegria".

"Tive medo de jogar com dez em uma partida importante como o clássico? Nunca. Preparamos tudo em detalhes com o clube: havia um plano bem definido para aproveitar a classe de Ronaldinho e também pensamos em uma escalação especial para que ele fosse um diferencial".

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"Do ponto de vista do marketing, foi uma jogada sensacional, mas sou treinador e cuido do que acontece em campo. E posso dizer que, sim, Ronaldinho foi importante para vencer o Forlì, em uma partida não oficial, mas 'oficialíssima', ainda mais por ser um clássico".

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"Ronaldinho é um fenômeno, integrou-se ao vestiário com a educação e a humanidade que vocês viram pela TV. Nenhuma atitude de superstar. Trocou de roupa com a gente, motivou os jogadores um a um e compartilhou com eles momentos íntimos e inesquecíveis. É aquele tipo de craque que não decepciona quando você o conhece de perto".

"Dois ex-jogadores meus também tinham me falado dele. Quando eu treinava o Verona, perguntei a Rafael Marquez e Javier Saviola (ex-companheiros dele no Barcelona, nota da redação) como Ronaldinho era no vestiário. Eles me fizeram uma descrição dele que se confirmou exatamente aqui em Ravenna. Uma pessoa alegre, sorridente, sempre disponível para os companheiros, daquelas que animam o vestiário porque você sabe que ela pode fazer o time vencer partidas. Um campeão assim tira a pressão de você".

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"Ele criou uma ligação com alguém em especial? Vinicius é brasileiro como ele e lhe serviu de guia, mas eu diria que criou uma ligação com todos, como mostra a foto antes da partida, na qual todo o elenco posou ao lado dele, e, sobretudo, a comemoração efusiva no gol que colocou o time em vantagem. Ele ganhou a Liga dos Campeões e Copas do Mundo, mas, aos 46 anos, vê-lo comemorar assim um gol contra o Forlì foi pura emoção também para mim".

"O impacto de Ronaldinho no Ravenna me lembrou algum dos grandes craques com quem joguei? Talvez Karl-Heinz Rummenigge, quando eu estava na Inter de Milão. Na época, sua chegada também foi extraordinária para os torcedores, mas também para nós, jogadores".

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"Ronaldinho me disse que gostaria muito de voltar para jogar outra partida, que se divertiu e se deu muito bem com os jogadores. Da minha parte, a disposição é total: para um campeão assim, a porta não está apenas aberta, está escancarada".