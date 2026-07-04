Rashford: Eu planejei definir meu futuro antes da Copa do Mundo

Reina a incerteza sobre o futuro de Marcus Rashford, atacante do Manchester United, quanto ao seu próximo destino na nova temporada, já que o jogador ainda não sabe onde atuará na próxima temporada, depois que o Barcelona decidiu não exercer a opção de compra de 30 milhões prevista em seu contrato.

Rashford está atualmente nos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo com a seleção da Inglaterra, onde falou sobre seus planos futuros, traçados logo após o término da temporada com o Barcelona.

Rashford disse, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “Marca”: “Fui muito claro com todas as partes envolvidas. Queria que qualquer decisão sobre o meu futuro fosse tomada antes do início da Copa do Mundo”.

E acrescentou: “Como não consegui concretizar isso, preferi esperar até o fim da Copa do Mundo, pois quero me concentrar totalmente na seleção da Inglaterra neste momento”.

Não foi possível fechar a negociação antes da Copa do Mundo devido à decisão do Barcelona de não exercer a opção de compra prevista no contrato de Rashford; além disso, o clube contratou, poucos dias antes do torneio, Anthony Gordon, um atacante que joga na mesma posição e que atualmente é seu concorrente na seleção inglesa.

Rashford deverá tomar uma decisão sobre seu futuro assim que a Copa do Mundo terminar, já que o Tottenham é um dos clubes que demonstrou interesse em contratá-lo, segundo a imprensa inglesa.