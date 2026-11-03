Raphinha após seus dois gols contra o Aston Villa: não vou falar de futebol

Raphinha se recusou a falar sobre a vitória do Barcelona diante do Aston Villa, apesar de sua atuação marcante, com dois gols marcados e a conquista do prêmio de melhor jogador da partida.
Raphinha marcou dois gols, com os quais conduziu o Barça a uma preciosa vitória sobre o Aston Villa por 3 a 0, na partida realizada na noite desta terça-feira no estádio Camp Nou, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.
Mas o craque brasileiro ignorou a vitória de sua equipe e preferiu enviar uma mensagem emocionante à família do falecido Jesús de Miguel, jogador do Tenerife, que faleceu horas antes.
O capitão da equipe catalã apareceu profundamente abalado durante sua fala à rede "Movistar" após a partida, afirmando que as circunstâncias não permitem concentrar-se no futebol ou celebrar a vitória, diante da tragédia vivida pela família do futebol espanhol.
Raphinha disse, conforme destacou o jornal espanhol "Marca": "Não quero falar sobre futebol. Quero enviar todo o apoio e força à família de Jesús e desejar que ele descanse em paz. Hoje não é um dia apropriado para falar sobre futebol".
O craque brasileiro acrescentou, referindo-se à dificuldade de disputar a partida após receber a notícia da morte: "Isso pode acontecer com qualquer pessoa. É algo muito duro, especialmente depois que soubemos da notícia. É difícil sair para disputar uma partida em circunstâncias como essas, porque isso pode acontecer com você ou com qualquer pessoa próxima a você. Hoje não é um dia apropriado para falar sobre futebol".
Raphinha havia alcançado um feito histórico ao se tornar o jogador brasileiro com mais gols marcados pelo Barcelona na Liga dos Campeões da Europa, superando lendas como Neymar da Silva e Rivaldo.