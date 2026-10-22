A Holanda teve uma excelente semana no ranking de coeficientes. Com as vitórias de PSV, AZ, NEC, Ajax e FC Twente, reduziu um pouco a distância para a Bélgica, sétima colocada, e ampliou sua vantagem sobre a Turquia, sua perseguidora mais próxima.

No cálculo dos coeficientes, uma vitória de um clube em uma competição europeia vale dois pontos. Um empate vale um ponto, e uma derrota, nenhum.

Depois, esse total é dividido pelo número de clubes que começaram a temporada representando o país nas competições europeias. No caso da Holanda, são seis: PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente, NEC e Ajax.

7. Bélgica (+1,600)

A Holanda ainda está atrás da Bélgica no ranking de coeficientes. O país segue com cinco clubes nas competições europeias. Na quarta-feira, o Club Brugge já havia vencido o RC Lens por 3 a 0 na Liga dos Campeões.

Na quinta-feira, os clubes belgas mantiveram, em grande parte, o bom desempenho. Union Saint-Gilloise, RSC Anderlecht e Sint-Truidense V.V. venceram seus jogos. O AA Gent, porém, não conseguiu: perdeu por 2 a 0 para o SC Braga. Ao todo, foram 8 pontos, que representam um coeficiente de 1,600 para a Bélgica.

8. Holanda (+1,667)

A Holanda começou a semana com uma vitória do PSV por 0 a 1 fora de casa contra o FC Porto, na Liga dos Campeões. Um dia depois, o Feyenoord perdeu por uma margem mínima para o Real Betis: 1 a 0.

Na quinta-feira, os clubes holandeses obtiveram excelentes resultados. Na Liga Europa, o AZ venceu o FC Ararat-Armenia por 0 a 4, e o NEC bateu o Dinamo Zagreb por 2 a 4. Na Liga Conferência, o Ajax derrotou a Atalanta por 2 a 0, e o Twente venceu o Lincoln Red Imps por 1 a 4.

Assim, a Holanda somou 10 pontos nesta semana. Dividido por seis, esse total resulta em um coeficiente de 1,667. Isso significa que o país diminuiu a distância para a Bélgica, mas menos do que muitos devem ter esperado.

9. Turquia (+1,200)

A Turquia, uma posição abaixo da Holanda no ranking de coeficientes, começou a temporada europeia com cinco clubes. Agora, restam quatro. Na Liga dos Campeões, o Galatasaray venceu o Lille OSC por 2 a 4 nesta semana. O Fenerbahçe empatou com o Slavia Praga por 2 a 2.

Na quinta-feira, o Trabzonspor venceu, e o Besiktas empatou. Ao todo, a Turquia conquistou 6 pontos, o equivalente a um coeficiente de 1,200.

Grécia, Polônia e República Tcheca

Abaixo de Holanda e Turquia, Grécia, Polônia e República Tcheca estão relativamente próximas entre si. Dos três países, a Grécia obteve os melhores resultados nesta semana. Assim, abriu uma pequena vantagem sobre Polônia e República Tcheca, mas, ao mesmo tempo, viu aumentar a distância para Turquia e Holanda.

Ranking de coeficientes nas posições próximas à Holanda:

7. Bélgica 62,450 (+1,600)

8. Holanda 55,395 (+1,667)

9. Turquia 52,275 (+1,200)

10. Grécia 46,612 (+0,800)

11. Polônia 45,725 (+0,200)

12. República Tcheca 45,725 (+0,400)