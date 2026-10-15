Ranking de coeficientes: boas notícias e apenas notícias para os Países Baixos

Embora PSV e Ajax, entre outros, tenham perdido nesta semana em competições europeias, a Holanda não teve um desempenho ruim na disputa por pontos no ranking de coeficientes. Pelo contrário: graças às vitórias de Feyenoord, AZ e FC Twente e ao empate do NEC, ampliou a vantagem sobre os países que vêm logo atrás.

No cálculo dos coeficientes, uma vitória de um clube em competição europeia vale dois pontos. Um empate vale um ponto, e uma derrota, nenhum.

Esse total é dividido pelo número de clubes que começaram a temporada disputando competições europeias pelo país. No caso da Holanda, são seis: PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente, NEC e Ajax.

Na Liga dos Campeões, os resultados dos clubes holandeses nesta semana foram variados. O PSV perdeu por 1 a 0 na casa do RB Leipzig, mas o Feyenoord venceu o Como 1907 por 3 a 2. Na quinta-feira, AZ e Twente também venceram.

O AZ derrotou o Hapoel Beer Sheva por 2 a 1 na Liga Europa, enquanto o Twente superou o FC Thun por 1 a 0 na Liga Conferência. Além disso, o NEC empatou em 1 a 1 com o Levski Sofia. O Ajax decepcionou e perdeu por 2 a 1 na visita ao Hajduk Split.

Ao todo, portanto, a Holanda somou 7 pontos nesta semana. Dividido por seis, esse total resulta em um coeficiente de 1,167.

A Bélgica, que ainda tem cinco clubes nas competições europeias, ocupa uma posição acima da Holanda no ranking de coeficientes. Os belgas também tiveram bons resultados. Club Brugge, AA Gent e Sint-Truidense V.V. venceram, e o Union Sint-Gillis empatou. Foram 7 pontos, o que, no caso da Bélgica, representa um coeficiente de 1,400.

A Turquia ocupa uma posição abaixo da Holanda no ranking de coeficientes. Os turcos começaram a temporada europeia com cinco clubes e agora têm quatro. Destes, Trabzonspor e Besiktas venceram nesta semana. São 4 pontos, equivalentes a um coeficiente de 0,800 para a Turquia.

Logo abaixo no ranking de coeficientes estão Grécia, Polônia e República Tcheca, todas próximas umas das outras. A Holanda também ampliou sua vantagem sobre esses três países.

Ranking de coeficientes nas posições próximas à Holanda:

7. Bélgica 60,850 (+1,400)

8. Holanda 53,729 (+1,167)

9. Turquia 51,075 (+0,800)

10. Grécia 45,812 (+0,800)

11. Polônia 45,525 (+0,400)

12. República Tcheca 45,325 (+0,200)