Embora PSV e Ajax, entre outros, tenham perdido nesta semana em competições europeias, a Holanda não se saiu mal no ranking de coeficientes. Pelo contrário: graças às vitórias de Feyenoord, AZ e FC Twente e ao empate do NEC, ampliou sua vantagem sobre os perseguidores mais próximos.

No cálculo dos coeficientes, uma vitória de um clube em competições europeias vale dois pontos. Um empate rende um ponto; uma derrota, nenhum.

Esse total é então dividido pelo número de clubes que representavam o país em competições europeias no início da temporada. No caso da Holanda, são seis: PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente, NEC e Ajax.

Na Liga dos Campeões, os resultados dos clubes holandeses nesta semana foram mistos. O PSV perdeu fora de casa para o RB Leipzig por 1 a 0, mas o Feyenoord venceu o Como 1907 por 3 a 2. Na quinta-feira, AZ e Twente também venceram.

O AZ derrotou o Hapoel Beer Sheva por 2 a 1 na Liga Europa, enquanto o Twente superou o FC Thun por 1 a 0 na Liga Conferência. Além disso, o NEC empatou em 1 a 1 com o Levski Sofia. O Ajax decepcionou e perdeu por 2 a 1 na visita ao Hajduk Split.

Ao todo, a Holanda somou sete pontos nesta semana. Dividido por seis, esse total resulta em um coeficiente de 1,167.

A Bélgica, que ainda tem cinco clubes nas competições europeias, está uma posição acima no ranking de coeficientes. Os belgas também tiveram bons resultados. Club Brugge, AA Gent e Sint-Truidense V.V. venceram, enquanto o Union Sint-Gillis empatou. São sete pontos, o que, no caso da Bélgica, representa um coeficiente de 1,400.

A Turquia está uma posição abaixo da Holanda no ranking de coeficientes. Os turcos começaram a temporada europeia com cinco clubes e agora têm quatro. Entre eles, Trabzonspor e Besiktas venceram nesta semana. Foram, portanto, quatro pontos, equivalentes a um coeficiente de 0,800 para a Turquia.

Mais abaixo no ranking de coeficientes estão Grécia, Polônia e República Tcheca, todas próximas umas das outras. A Holanda também ampliou sua vantagem sobre esses três países.

Ranking de coeficientes nas posições próximas à Holanda:

7. Bélgica 60,850 (+1,400)

8. Holanda 53,729 (+1,167)

9. Turquia 51,075 (+0,800)

10. Grécia 45,812 (+0,800)

11. Polônia 45,525 (+0,400)

12. República Tcheca 45,325 (+0,200)