Como assistir a Rangers x Aberdeen com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país em que a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Visite o site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Escocês - Rodada 12 24 de nov. de 2026 - 15:00 Ibrox Stadium

O Rangers recebe o Aberdeen no Estádio Ibrox, em Glasgow, em uma partida da Premiership entre duas equipes que se enfrentaram pela Copa da Liga há apenas algumas semanas.

A equipe de Derek McInnes chega em boa fase. Venceu quatro e empatou um dos últimos cinco jogos em todas as competições, sem sofrer gols em três dessas partidas.

O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Motherwell. Antes disso, a equipe venceu o St. Mirren por 2 a 0, também fora. O Rangers também derrotou o Aberdeen por 1 a 0 pela Copa da Liga em 31 de outubro.

A equipe de Mario Frick viaja a Glasgow em um momento bem mais difícil. O Aberdeen perdeu quatro dos últimos cinco jogos e sofreu 11 gols nesse período.

Houve algum alívio na partida mais recente, uma vitória por 4 a 2 fora de casa contra o Kilmarnock. O resultado encerrou uma sequência de quatro derrotas, que incluiu um revés por 4 a 0 fora de casa diante do Hibernian.

O Aberdeen precisará reencontrar rapidamente sua melhor forma diante de um Rangers que venceu os últimos cinco confrontos entre as equipes. Veja o que você precisa saber para acompanhar o jogo.

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