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As últimas informações sobre Gonçalo Ramos após sua substituição no intervalo de Olympiacos x Milan: como está o atacante do Milan.

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O Milan deixa o Pireu, em Atenas, após uma virada impressionante de 2 a 0 para 4 a 2 na casa do Olympiacos. O time tem motivos para comemorar pelas muitas boas notícias, além da vitória e dos três pontos que o recolocam na briga pela classificação aos playoffs da competição.

De mais um gol de Cisse à grande atuação de Hutchinson, com Pulisic e Moreira confirmando sua capacidade de marcar, Ruben Amorim certamente pode ficar satisfeito com o segundo tempo de seu time. Goncalo Ramos, porém, não pôde disputar essa etapa. Ele foi substituído junto com Estupinan no intervalo, quando os gregos venciam por 1 a 0. Se a troca do jogador de lado de campo foi uma decisão técnica, a do português se deveu a um problema sentido no primeiro tempo.

AMORIM CONFIRMA: "SENTIA DOR": Em entrevista à Sky logo após a partida, Ruben Amorim explicou que a substituição de Ramos por Pulisic, com Alphadjo Cisse mais uma vez deslocado para a função de falso 9, não foi uma tentativa de mudar o time taticamente, mas uma decisão forçada: "Não, não fui eu que mudei o jogo com a substituição. Ramos saiu porque sentia dor, a troca foi obrigatória".

O QUE ACONTECEU: Ramos, vale dizer, não vinha em uma condição física excepcional. Na vitória sobre o Frosinone, ele já havia sido substituído a pedido do companheiro Rabiot por um pequeno problema na panturrilha, que depois foi superado. Hoje, a saída não ocorreu oficialmente por um problema muscular, mas por uma forte contusão, uma pancada sofrida no primeiro tempo. Ramos havia passado pelo ex-zagueiro da Inter de Milão Lorenzo Pirola no drible, mas o defensor ainda assim foi em cima dele e o derrubou com uma entrada dura na tíbia. Ramos continuou em campo apesar da dor, mancando levemente até ser substituído no intervalo.

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SERÁ AVALIADO AMANHÃ: A substituição pode ter sido uma medida de precaução, mas levará o Milan a reavaliar o jogador amanhã, com exames que serão realizados em Milanello. Sua presença é fundamental para o restante da temporada do Milan, e nada será deixado ao acaso.