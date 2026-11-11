Ramon: "Voltar ao Real Madrid? Não penso nisso. Fabregas? No Como, morremos pela ideia dele"

Jacobo Ramon, zagueiro do Como e da seleção espanhola, fala sobre seu presente e seu futuro. Em entrevista ao AS, o jogador nascido em 2005 afirma: "Voltar ao Madrid? Não penso nisso. Estamos em novembro, ainda falta muito. Tudo está apenas começando, temos muita coisa pela frente, e só penso nisso. No dia a dia, estou muito focado no Como, que está fazendo uma temporada histórica para o clube".

Sobre a recente convocação para a seleção: "É uma honra imensa, estou muito feliz. É um orgulho enorme estar aqui. Só soube da convocação quando Assane (Diao) me mandou uma mensagem: no começo, não acreditei".

Sobre Cesc Fabregas: "Ele acreditou em mim depois da minha saída do Madrid, me explicou tudo, e a filosofia dele combina perfeitamente com meu estilo. Sou muito grato a ele. Sua mensagem chega a todos nós. Ele mantém todos muito envolvidos, tanto os titulares quanto os reservas, e isso não é simples. Cesc acreditou em mim e consegue chegar a todos nós. Todos nós damos tudo pela ideia dele".

Por fim, sobre Nico Paz: "É um jogador incrível, está mostrando isso na Champions e está entre os jogadores com mais gols e assistências. As pessoas só veem a parte ofensiva, mas, defensivamente, ele nos ajuda muito".