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Rai VloetIMAGO
Siep Engelen

Traduzido por

Rai Vloet assina contrato com um novo clube algumas semanas após sua libertação

Mercado da bola
R. Vloet

Rai Vloet encontrou um novo clube algumas semanas após sua libertação. O meio-campista de 31 anos assinou contrato com o Cape Town City FC, que atua na segunda divisão da África do Sul. 

Vloet está em liberdade desde 20 de maio, após cumprir uma pena de prisão de 2,5 anos por um acidente de trânsito fatal em que um menino de quatro anos perdeu a vida. O meio-campista havia bebido álcool em excesso e dirigia em alta velocidade.

Após sua libertação, ele já havia falado ao jornal Tubantia sobre a continuidade de sua carreira no futebol. “Quer eu tenha ou não uma segunda chance no futebol, essa foi minha motivação para me manter em forma.” 

Continuar na Holanda não era uma opção. “Eu gostaria muito, mas não há nenhum diretor que se atreva a fazer isso. As pessoas com quem conversei dizem: ‘Rai, como jogador, nós te contrataríamos na hora. Mas, com as reações dos torcedores, patrocinadores, do conselho fiscal e da mídia, não vemos como isso seria possível’”, disse ele. 

O Cape Town City agora oferece uma saída para Vloet. O clube já anunciou sua chegada e revelou que Vloet vai jogar com a camisa número 10. Não está claro por quanto tempo ele assinou contrato.

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