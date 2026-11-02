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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Rahimi contra En-Nesyri: a magia marroquina lidera a escalação do Al-Ittihad e do Al-Ain

Al-Ittihad x Al-Ain
Al-Ittihad
Al-Ain
Liga dos Campeões da Ásia
S. Rahimi
Y. En-Nesyri
Arábia Saudita
Emirados Árabes Unidos
Marrocos

Dupla do Marrocos no topo da cúpula árabe

As atenções se voltam para o aguardado confronto entre Al-Ittihad e Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, depois que as duas equipes anunciaram suas escalações para a partida que as reúne pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite, em meio a uma marcante presença marroquina no setor ofensivo, representada por Youssef En-Nesyri com a camisa do Al-Ittihad, e Hussein Rahimi com o Al-Ain, em um duelo que carrega um caráter especial entre os atacantes.

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O Al-Ittihad entra em campo em busca de um resultado que fortaleça sua posição em sua trajetória continental e lhe dê um novo impulso na disputa pela classificação, enquanto o Al-Ain almeja aproveitar o confronto para sair com um resultado positivo diante de um dos mais destacados clubes da Arábia Saudita, em um teste importante para suas ambições asiáticas.

A partida ganha importância adicional para as duas equipes diante do valor dos confrontos diretos entre elas, e do desejo de ambas de impor sua personalidade dentro de campo.

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06 de nov. de 2026

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ADNOC Pro League

08 de nov. de 2026

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Escalação do Al-Ittihad diante do Al-Ain

Goleiro: Predrag Rajković.

Defesa: Muhannad Al-Shanqeeti, Carlo Simić, Danilo Pereira, Saad Al-Mousa.

Meio-campo: Dion Lopy, Georginio Wijnaldum, Houssem Aouar.

Ataque: Marwan Al-Sahafi, Youssef En-Nesyri, Steven Bergwijn.

Escalação do Al-Ain diante do Al-Ittihad

Goleiro: Khalid Eisa.

Defesa: Lázaro, Bin Khalaq, Rami Rabia, Skočić, Rodríguez.

Meio-campo: Kaku, Traoré, Palacios.

Ataque: Hussein Rahimi, Yannick Giakoumakis.

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