As atenções se voltam para o aguardado confronto entre Al-Ittihad e Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, depois que as duas equipes anunciaram suas escalações para a partida que as reúne pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite, em meio a uma marcante presença marroquina no setor ofensivo, representada por Youssef En-Nesyri com a camisa do Al-Ittihad, e Hussein Rahimi com o Al-Ain, em um duelo que carrega um caráter especial entre os atacantes.

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O Al-Ittihad entra em campo em busca de um resultado que fortaleça sua posição em sua trajetória continental e lhe dê um novo impulso na disputa pela classificação, enquanto o Al-Ain almeja aproveitar o confronto para sair com um resultado positivo diante de um dos mais destacados clubes da Arábia Saudita, em um teste importante para suas ambições asiáticas.

A partida ganha importância adicional para as duas equipes diante do valor dos confrontos diretos entre elas, e do desejo de ambas de impor sua personalidade dentro de campo.

Escalação do Al-Ittihad diante do Al-Ain

Goleiro: Predrag Rajković.

Defesa: Muhannad Al-Shanqeeti, Carlo Simić, Danilo Pereira, Saad Al-Mousa.

Meio-campo: Dion Lopy, Georginio Wijnaldum, Houssem Aouar.

Ataque: Marwan Al-Sahafi, Youssef En-Nesyri, Steven Bergwijn.

Escalação do Al-Ain diante do Al-Ittihad

Goleiro: Khalid Eisa.

Defesa: Lázaro, Bin Khalaq, Rami Rabia, Skočić, Rodríguez.

Meio-campo: Kaku, Traoré, Palacios.

Ataque: Hussein Rahimi, Yannick Giakoumakis.