A breve passagem de Raheem Sterling pelo Feyenoord pode ser considerada um fracasso, conclui o jornalista Sjoerd Mossou no FC Rijnmond. Embora o clube de Roterdã pareça estar se classificando para a Liga dos Campeões, o inglês não conseguiu fazer jus ao seu status de ex-superestrela.

O Feyenoord trouxe Sterling, de 31 anos, para o De Kuip com grande alarde, mas seu impacto em campo permaneceu, até agora, muito limitado. Em 349 minutos em campo, distribuídos por sete partidas da Eredivisie, o experiente jogador deu apenas uma assistência.

Atualmente, o jovem Tobias van den Elshout (19), meio-campista de origem, tem preferência sobre Sterling. Contra o Fortuna Sittard (vitória por 1 a 2), Gaoussou (23) Diarra foi preferido como reserva.

Mossou, que trabalha para o Algemeen Dagblad, chega a uma conclusão dolorosa. “Raheem Sterling está descartado, é um projeto fracassado. É uma história muito clara, mas continua sendo uma transferência fascinante. E já era assim na época.”

O jornalista fez uma pequena pesquisa. “Eu me aprofundei no assunto há algum tempo e conversei com algumas pessoas por telefone. Existe uma regra entre os cientistas do esporte de que 500 partidas é o limite que os jogadores de ponta podem disputar. É claro que há exceções, como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.”

“Mas Sterling estreou tão jovem no Liverpool e jogou muitas partidas logo de cara. Com Wesley Sneijder e Rafael van der Vaart também aconteceu um pouco isso. Eles também jogaram muitas partidas nos anos mais jovens e, assim, você simplesmente se esgota mais rápido e chega mais cedo a esse limite. Parece muito provável que seja isso que está acontecendo com ele”, disse Mossou.

O Feyenoord não tem intenção de renovar o contrato de Sterling, que está chegando ao fim. É possível que o atacante vá jogar fora da Europa após esta temporada.