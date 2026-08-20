Rafael van der Vaart vê reforço ideal para o Ajax: "Talvez seja até melhor do que Mika Godts"

Enquanto isso, o Ajax está no mercado em busca de um substituto para o já saído Mika Godts. Entre os nomes citados para a posição de ponta esquerda está o de Noa Lang. Rafael van der Vaart reagiu ao rumor no Sportnieuws.

O ex-internacional da seleção holandesa certamente aprovaria a transferência. “Isso seria realmente fantástico. Também para a mídia, para os amantes do futebol. Voltariam a acontecer coisas que você não espera.”

Van der Vaart acredita que a ida para o Ajax também seria boa para o atacante. “Porque ele pode deitar e rolar no Campeonato Holandês”, diz ele. “E ainda por cima no clube dele, né. Ele nunca escondeu que o Ajax é o clube dele.”

O ex-jogador de 43 anos, porém, considera que Lang seria um reforço imediato em Amsterdã, mas que precisa ser bem orientado. “Você precisa colocar alguém ao lado dele que, de vez em quando, lhe dê um abracinho e faça um carinho, tipo: ‘Cara, como você é bom’. Aí você terá nele realmente um jogador de classe mundial.”

“Ele banca o durão, mas me parece um garoto enormemente querido”, acredita Van der Vaart. “Se você der confiança a ele e acreditar nele, ele pode mostrar coisas que talvez sejam até melhores do que as do Godts”, conclui.

Lang foi ligado ao Ajax, que também recebeu a oferta de Leon Bailey (Aston Villa). O diretor técnico Jordi Cruijff parece estar investigando várias opções para a posição de ponta esquerda.

Mesmo assim, o Ajax tem concorrência na disputa pela assinatura do atacante de 27 anos. O Galatasaray está em conversas com Lang, segundo o jornalista de transferências Florian Plettenberg. O Napoli, de qualquer forma, está aberto a uma saída definitiva do atacante.