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Rafael van der Vaart não gosta da atuação da seleção da Holanda contra a Alemanha. A equipe vai para o intervalo perdendo por 1 a 0, principalmente por falta de atenção, na avaliação de Van der Vaart.

Ele cita como exemplo Tijjani Reijnders, que desperdiçou uma grande chance logo no início da partida. Isso depois de ter marcado um hat-trick contra a Grécia (7 a 0), na última sexta-feira.

"Quinten Timber domina bem a bola e depois faz uma arrancada espetacular", descreve Van der Vaart à NOS o ataque da Holanda aos quatro minutos. "Mas o que acontece aqui no final..."

Ele se refere ao domínio de Reijnders. O meio-campista do Al-Qadsiah pareceu indeciso e deixou a bola escapar para muito longe do pé. Assim, a grande chance da Holanda se perdeu.

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"Isso eu acho realmente... Acho isso simplesmente muito ruim. Acho isso muito ruim mesmo!", lamenta Van der Vaart. "Pode acontecer uma vez, mas é preciso dominar a bola com calma. Ter controle."

Enquanto os comentaristas da NOS estão muito decepcionados com o primeiro tempo da seleção da Holanda, o técnico Xavi pareceu não ver tantos problemas. O treinador espanhol decidiu não fazer substituições no intervalo.