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Rafael van der VaartNOS
Jeroen van Poppel
Traduzido por

Rafael van der Vaart, perplexo: "O melhor jogador está no banco..."

Heerenveen x Feyenoord
Heerenveen
Feyenoord
Eredivisie

Rafael van der Vaart gostou muito do jogo emocionante entre SC Heerenveen e Feyenoord (5 a 3) na tarde de domingo. Ainda assim, o ex-jogador da seleção holandesa afirmou no NOS Studio Sport que o técnico do Heerenveen, Robin Veldman, cometeu um erro pelo qual deve ser responsabilizado.

O Heerenveen parecia caminhar para uma derrota diante do Feyenoord, que abriu 2 a 0 com gols de Anis Hadj Moussa e Nacho Ferri. Maas Willemsen recolocou a equipe no jogo pouco antes do intervalo, quando Veldman decidiu mandar Ringo Meerveld a campo. A substituição acabou sendo decisiva para o time da Frísia.

Logo após o intervalo, Levi Smans empatou, e Meerveld colocou sua equipe em vantagem pela primeira vez. Sem Steijn ainda empatou para o Feyenoord em 3 a 3, mas Meerveld voltou a marcar na reta final e completou seu hat-trick com mais dois gols. Assim, o meio-campista se tornou o grande protagonista de uma tarde memorável no Abe Lenstra Stadion.

Ron Jans ficou particularmente impressionado com a atuação de Meerveld, como disse no NOS Studio Sport: "Ringo Meerveld entrou no intervalo e, depois, eles viraram completamente o jogo. Ele foi, na verdade, o carrasco do Feyenoord."

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"Eles também têm um pouco de azar, porque, com Levi Smans e Ringo Meerveld, têm dois jogadores para a mesma posição", continuou Jans. O ex-treinador também acredita que Meerveld ainda será lembrado por muitos anos por sua atuação contra o Feyenoord. "Daqui a 50 anos, ainda vão falar com ele sobre este jogo, eu acho. Então é bom que Ringo se prepare para isso."

Van der Vaart também gostou do espetáculo na Frísia, mas questionou a decisão de Veldman de deixar Meerveld no banco no início da partida. "Foi, claro, um jogo fantástico. Não teremos outro domingo como esse tão cedo", começou o ex-jogador da seleção holandesa, antes de dirigir suas críticas a Robin Veldman, técnico do Heerenveen.

"Tudo muito bom, mas, se você não o escala, simplesmente não fez um bom trabalho como treinador", afirmou Van der Vaart, sem rodeios. Para o comentarista, não há dúvida sobre a qualidade de Meerveld. "Ele é o melhor jogador deles. Pode, claro, passar por uma fase ruim; nesse caso, você precisa estimulá-lo. Mas ele é, sim, o melhor jogador."

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