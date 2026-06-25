Segundo Rafael van der Vaart, a Alemanha ainda está longe de mostrar todo o seu potencial na Copa do Mundo. Foi o que afirmou o jogador com 109 partidas pela seleção holandesa no estúdio da NOS.

Com duas vitórias no bolso, contra Curaçao (7 a 1) e Costa do Marfim (2 a 1), a Alemanha já garantiu o primeiro lugar no Grupo E antes mesmo de disputar a última partida da fase de grupos contra o Equador.

Mas será que Van der Vaart já está impressionado com a seleção do técnico Julian Nagelsmann? “Não, ainda não. Espero ainda mais deles. Eles precisam simplesmente amadurecer aos poucos ao longo do torneio.”

“Isso também se vê no Brasil, na França e, muitas vezes, na Alemanha. Eles vão alcançando seu nível máximo aos poucos. A Alemanha tem um meio-campo que é tão bom, com Musiala, com Kimmich… E também Sané, quando está em boa fase, mas ele, na verdade, ainda nem jogou tão bem assim.”

“Isso ainda vai acontecer. Com o Wirtz também”, afirma Van der Vaart, convencido. O apresentador Sjoerd van Ramshorst apresenta, em seguida, os números de Deniz Undav, que, no último sábado, marcou dois gols e levou a Alemanha à vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim.

“Ele marcou nove gols em onze partidas pela seleção, e ainda fica no banco”, afirma Van Ramshorst. “Isso é realmente bizarro”, concorda Van der Vaart. “E ele nem sequer está na escalação!”

Também na última partida da Alemanha na fase de grupos, contra o Equador, não há espaço para Undav na escalação titular da Mannschaft. Kai Havertz é novamente o escolhido para a posição de atacante. Ele marcou duas vezes na vitória por 7 a 1 sobre Curaçao.