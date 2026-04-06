Rafael van der Vaart: “Ele veste a camisa do Feyenoord e logo faz cocô nas calças”

Rafael van der Vaart acredita que nem todo jogador consegue lidar com a pressão de jogar em um clube de ponta. Ele fez essa afirmação no programa de futebol Studio Voetbal, da NOS.

A discussão esquenta quando Wim Kieft começa a falar sobre os laterais do FC Twente. Mats Rots e Bart van Rooij estão ambos tendo uma excelente temporada em Enschede.

Este último foi, no último sábado contra o Ajax, o herói da vitória dos Tukkers com um belo gol. “Mats Rots é realmente um ótimo jogador”, diz Kieft. “O FC Twente tem uma ideia e uma intenção. Os laterais têm boa técnica.”

Van der Vaart então toma a palavra. Ele se dirige ao autor do primeiro gol, Ramiz Zerrouki. O meio-campista argelino recebeu de Jorthy Mokio um pouco de espaço a mais para chutar e bateu no canto curto, passando por Maarten Paes.

“Ramiz Zerrouki era fantástico no FC Twente, veste a camisa do Feyenoord e se acovarda. Agora ele é novamente o melhor em campo”, afirma Van der Vaart, que com isso quer deixar algo claro.

“Vimos Owen Wijndal no AZ. Ele veste a camisa do Ajax e não dá mais em nada. Há jogadores que não aguentam os grandes clubes e é preciso ter um pouco de sorte para que alguém consiga.”

“Tudo o que você vê agora no FC Twente: acho Thomas van den Belt um jogador fantástico, ele é realmente um jogador incrível. Mas no Feyenoord ele não foi bom o suficiente. Há muitos jogadores que se saem bem em clubes da segunda divisão, porque lá a pressão é simplesmente muito menor.”