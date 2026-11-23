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Rafael van der Vaart está decepcionado com o Ajax. Segundo o comentarista do Rondo, da Ziggo Sport, o time de Amsterdã poderia ter dado um show contra o ADO Den Haag no domingo.

“Se você está vencendo por 3 a 0 contra um time com dez jogadores, não faz sete ou oito gols?”, questionou Van der Vaart, estranhando que o Ajax não tenha ampliado o placar contra a equipe da parte de baixo da tabela.

O apresentador Wytse van der Goot quis saber se o Ajax havia incomodado Van der Vaart. “Um pouco, sim. Porque acho que futebol é diversão. O estádio está cheio, você tenta entreter as pessoas”, rebateu o ex-jogador do Ajax.

“Você joga contra o ADO Den Haag. Então tem que começar bem. Um gol após dois minutos. 2 a 0 e um cartão vermelho. Fica 3 a 0, e aí você praticamente para de atacar. Acho uma pena”, lamentou Van der Vaart.

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Para o comentarista, os jogadores deveriam ter entretido muito mais a torcida. “Agora você acaba ficando de novo com uma sensação de merda”, disse o observador crítico do Ajax.

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O Ajax venceu o ADO no domingo graças a dois gols de Davy Klaassen e um de Jorthy Mokio. Os visitantes de Haia tiveram de seguir com dez jogadores após a expulsão de Matteo Waem, aos 37 minutos.

O time de Amsterdã ocupa atualmente a segunda posição na Vriendenloterij Eredivisie, apenas um ponto atrás do líder PSV. No domingo, terá pela frente o sempre tenso clássico contra o Feyenoord.

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Por enquanto, o foco do Ajax está na Conference League. Na quinta-feira, o suíço FC Thun visita a Johan Cruijff ArenA. O Ajax está na 11ª posição, com seis pontos.