Rafael Leão chega a acordo pessoal e deixa o AC Milan por 45 milhões de euros

Rafael Leão vai deixar o Milan após sete anos. Matteo Moretto e Fabrizio Romano, entre outros, informam que ele chegou a um acordo pessoal com o Galatasaray, onde vai receber 12 milhões de euros líquidos por ano.

Na sexta-feira, já havia sido divulgado que o Galatasaray tinha um acordo com o Milan por uma taxa de transferência de 40 a 45 milhões de euros. O próprio Leão, porém, segundo o The Athletic, tinha preferência pelo também interessado Aston Villa.

O Galatasaray, no entanto, fez de tudo para convencer Leão e aumentou a proposta salarial. Já se sabia que ele poderia ganhar de 10 a 12 milhões de euros líquidos por temporada, e isso, segundo Moretto, acabou ficando em 12 milhões, sem possíveis bônus.

Leão joga no Milan desde o verão de 2019. Na época, o clube o contratou junto ao Lille OSC por uma taxa de transferência de 49,5 milhões de euros.

Desde então, o português disputou nada menos que 291 jogos oficiais pelo clube de Milão. Neles, somou 80 gols e 65 assistências. Seu contrato em San Siro ainda era válido até meados de 2028.

No Galatasaray, Leão vai disputar posição com Baris Alper Yilmaz, atualmente o ponta esquerda titular no Rams Park. Leão será a segunda grande contratação do Galatasaray neste verão, depois de Aleksey Batrakov.

O meia-atacante russo, de 21 anos, chegou vindo do Lokomotiv Moscou por 25 milhões de euros. O Galatasaray começou a temporada da Süper Lig de forma um tanto decepcionante, com quatro pontos em dois jogos.