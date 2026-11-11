Ionut Radu, goleiro nascido em 1987 do Celta Vigo e da Inter, era o reserva de Handanovic e entrou em campo em Bologna-Inter, jogo em que entregou a Sansone a bola do gol que fez o placar ficar em 2 a 1. A Inter foi derrotada, e o Milan ficou ainda mais perto do título italiano de 2022. Hoje, em entrevista à Gazzetta dello Sport, Radu relembra aquele episódio e fala da Inter. Confira os principais trechos da entrevista.

"Eu sonhava em me tornar o sucessor de Handanovic, trabalhava para isso. Não consegui, mas não é o fim do mundo. Só lamento que, quando penso naquele período, me vejo como uma criança. Eu me dedicava muito, mas descuidava dos pequenos detalhes. E, no fim, veio aquele erro. Pesado, mas também uma lição".

"Aquilo me mudou completamente. Sei que decepcionei milhares de pessoas, mas cresci graças àquela experiência. O erro do goleiro é o erro mais grave: se ele falha, o time sofre um gol. É preciso conviver com isso e encontrar o equilíbrio certo. Francesco Civetta, o olheiro que me descobriu quando eu era criança, me ajudou a me reerguer".

"Ainda acompanho a Inter de perto, sei o que significa defender aquele gol e quanta pressão se sente. O clube escolheu Pepo? Então é preciso ter paciência, compreender seus erros e, sobretudo, lembrar também de todas as vezes em que ele fez defesas importantes. Acreditem, ele é um goleiro de altíssimo nível e vai mostrar isso".