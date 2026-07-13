Rabiot: Não me lembro do que disse sobre Yamal... e não vamos traçar um plano para pará-lo

Adrien Rabiot afirmou que a seleção da França não tem um plano específico para neutralizar Lamine Yamal antes do confronto contra a Espanha na semifinal da Copa do Mundo de 2026, ressaltando que o foco dos Bleus está na equipe da “La Roja” como um todo, e não em um jogador em particular.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o nome de Lamine Yamal voltou a assombrar Rabiot antes do confronto entre Espanha e França, depois que os jornalistas relembraram suas declarações antes da semifinal da Euro 2024, quando ele disse que o jovem talento espanhol da época “ainda tem muito a oferecer” se quisesse chegar à final.

A resposta de Lamine Yamal não demorou a chegar, por meio de suas redes sociais, com a mensagem: “Fique calado e só fale quando chegar a hora de anunciar a morte do rei”, antes de marcar, no dia seguinte, um gol espetacular que levou a Espanha à eliminação da França.

Dois anos depois, Rabiot se viu novamente diante de perguntas sobre o ponta da Espanha, mas, desta vez, minimizou o foco no aspecto individual, afirmando que a prioridade da França é neutralizar o esquema de Luis de la Fuente.

Sobre a existência de um plano específico para neutralizar Lamine Yamal, Rabiot disse: “Não há nenhum plano para neutralizar Lamine Yamal. Nosso foco é a seleção espanhola, e não um único jogador. Sabemos que eles representam um perigo em todos os aspectos, seja ele ou os jogadores do ataque, assim como na posse de bola, na capacidade de criar espaços perto da grande área e no jogo coletivo. Precisamos estar atentos a tudo isso, e não acho que devamos nos concentrar apenas em um jogador específico”.

Sobre a relação entre Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, ele explicou: “Eles têm uma relação muito forte há muitos anos, que não começou agora. Eles já eram amigos íntimos quando jogavam juntos no Paris Saint-Germain, e até mesmo antes disso. Não se deve associar a sintonia atual deles dentro de campo ao que acontece fora dele, pois a amizade deles já vem de muito tempo.”

Sobre a confiança da seleção francesa antes do confronto com a Espanha, ele disse: “Não há garantia de que vamos vencer, pois isso será decidido dentro de campo. Estamos totalmente concentrados e vamos nos preparar para essa partida da melhor maneira possível, confiantes na trajetória que apresentamos até agora. Precisamos acreditar em nós mesmos, mas mantendo a humildade que nos caracterizou desde o início do torneio. Espero que consigamos chegar à final, pois esse é o nosso objetivo”.

Sobre suas declarações anteriores a respeito de Lamine Yamal e a resposta do jogador espanhol, Rabiot disse: “Não me lembro exatamente dessas declarações, mas se eu as fiz, foi porque era o que eu acreditava naquele momento. Vi que Konaté e Lacroix já responderam, e acho que fizeram isso muito bem. No fim das contas, isso continua sendo apenas um jogo de futebol, e não temos medo de ninguém. Considerando a trajetória que percorremos, chegamos às semifinais na melhor forma possível. Todas as circunstâncias estão a nosso favor, e, sinceramente, acho que seria difícil estarmos mais bem preparados do que estamos agora. Depois disso, tudo se decidirá em campo, pois, no fim das contas, estamos falando de futebol”.

Sobre a mudança que ocorreu na seleção da França, ele disse: “Convivemos muito bem juntos, e há uma verdadeira harmonia dentro do grupo. É difícil explicar o motivo, mas as coisas fora de campo estão indo muito bem, e acredito que isso represente uma grande parte das razões do nosso sucesso. Essa coesão se reflete, então, dentro de campo. Além disso, as dificuldades pelas quais o técnico da seleção passou contribuíram para nos unir, nos tornaram mais fortes e nos deram uma vontade ainda maior de dar tudo de nós, especialmente porque sabemos que este é o último torneio dele com a França. Há muitos fatores que nos fazem acreditar que chegou a nossa hora.”

Rabiot concluiu: “Sempre tentamos assumir nossas responsabilidades, mas agora conversamos muito entre nós. Aproveitamos os momentos de descanso no hotel para analisar as partidas em pequenos grupos. Essas discussões são extremamente importantes, além de tudo o que a comissão técnica nos oferece. Há coisas que só os jogadores sentem dentro de campo, e achamos importante compartilhá-las entre nós. Desde o início da Copa do Mundo, surgiu uma relação forte dentro do grupo. Todos falam a mesma língua do futebol, buscam o mesmo objetivo e remam na mesma direção.”