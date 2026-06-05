Quilindschy Hartman revela ao vivo na TV que terminou o namoro com Robin van Persie

Quilindschy Hartman abriu o jogo sobre sua relação com o técnico do Feyenoord, Robin van Persie. No livro *De Oranjezomer*, ele revelou com toda a franqueza o que prejudicou sua relação com Van Persie.

Hélène Hendriks perguntou se o Feyenoord ainda era uma opção para Hartman, que pode deixar o Burnley. O lateral-esquerdo descartou essa possibilidade imediatamente. “Mas algo aconteceu”, disse Hendriks em seguida.

“Sim, na verdade sim. Você nunca pode ser amigo de todo mundo, e isso é normal, mas essa foi minha primeira experiência no futebol em que me deparei com alguém com quem simplesmente não me dei bem”, reconheceu Hartman.

A gota d’água foi uma conversa entre os dois sobre a renovação do contrato. “Eu achava que estava indo bem, mas depois da minha lesão eu simplesmente joguei muito mal. Sou o primeiro a admitir isso. Mas depois comecei a me recuperar e tive essa mesma sensação em relação a ele (Van Persie, red.).”

Em determinado momento, Hartman conversou com seu treinador sobre seu contrato, que ia até meados de 2026. “Ele disse: ‘Gostaria que você renovasse’. Na hora, fui um pouco honesto demais e talvez isso seja uma lição para mim.” Em seguida, Hartman revelou qual foi a frase que o colocou em conflito com Van Persie.

“Acabei de sair dessa lesão e meu valor de mercado é bem menor se eu renovar agora. Então, vou manter todas as opções em aberto por enquanto, porque talvez surja algo e eu possa aceitar uma oferta agora que, se renovasse agora, não poderia aceitar”, disse o cinco vezes internacional da seleção holandesa.

Rutger Castricum indicou então que não foi a declaração mais acertada. “Não, eu preferia não ter dito isso”, reconheceu Hartman. “Mas acho que é sempre melhor ser honesto.” No fim das contas, o zagueiro deixou o clube da sua infância na temporada passada para ir para o Burnley, onde disputou 23 partidas nesta temporada.