Questão de tempo: estrela do Chelsea quer deixar o clube por causa de Alonso

O brasileiro Estêvão Willian, promessa do Chelsea, estuda deixar o clube londrino durante o próximo período, em meio à sua marginalização por parte do técnico espanhol Xabi Alonso.

E apesar da ausência da dupla João Pedro e Cole Palmer, Estêvão não participou da partida contra o Liverpool, na última quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, que os Reds venceram nos pênaltis.

O ponta brasileiro conta com a admiração de muitos torcedores do Chelsea, que acreditam que ele possui algo especial em seu repertório, e os torcedores querem vê-lo brilhar dentro de campo em vez de permanecer preso ao banco de reservas, segundo noticiou o jornal inglês "The Sun".

Estêvão disputou apenas 163 minutos nesta temporada, dos quais 125 minutos na Copa Carabao, mas no estádio de Anfield essa sequência chegou ao fim quando Alonso optou por não escalá-lo.

E o jornal acrescentou: "Parece ser apenas uma questão de tempo até que Estêvão busque novas oportunidades, a menos que sua sorte mude no time dos Blues".

Xabi Alonso disse em entrevista coletiva após a partida contra o Liverpool, quando questionado sobre o tempo de jogo limitado do jogador da seleção brasileira: "Entendo a situação dele e que, com certeza, ele poderia estar mais feliz".

E prosseguiu: "Todo jogador deseja jogar e quer ser parte do time. Disputamos algumas partidas de muita intensidade, e cada jogador terá a sua oportunidade. Tenho certeza de que Estêvão terá a sua chance. Essa é a minha responsabilidade, e temos que lidar com isso".