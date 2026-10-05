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Rian Rosendaal
Traduzido por

"Quero um dia me tornar técnico do Feyenoord"

Feyenoord

Michiel Kramer espera um dia poder se tornar técnico do Feyenoord. Foi o que disse o ex-atacante do clube de Roterdã, que encerrou a carreira no último verão, nesta segunda-feira, no programa esportivo da Rijnmond.

Kramer recebeu a afirmação “quero ser técnico do time principal do Feyenoord” do apresentador Bart Nolles. “Sim”, respondeu o ex-centroavante, que também ri da afirmação.

Em seguida, o ex-jogador do Feyenoord respondeu à pergunta sobre o quão realista é a possibilidade de ele ser técnico do Feyenoord no futuro. “Essa é outra pergunta. Aí você também tem que ajustar essa afirmação.”

“Pode muito bem acontecer daqui a 30 anos. Mas o Feyenoord sempre foi o meu clube. E agora que estou indo para o lado de treinador, o Feyenoord também é um sonho”, disse o auxiliar técnico da equipe principal e do time sub-21 do RKC Waalwijk.

“Mas também pode ser só daqui a 40 anos. Primeiro preciso tirar essas licenças, depois a gente vê. Ainda preciso tirar três licenças”, sabe muito bem Kramer que não será nomeado no De Kuip no curto prazo.

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Kramer esteve sob contrato com o Feyenoord como jogador entre 2015 e 2018. Com o clube de Roterdã, conquistou o título nacional e a Copa da Holanda.

O centroavante de grande estatura também atuou por, entre outros, Sparta Rotterdam, ADO Den Haag e FC Volendam. No último verão, ele colocou um ponto final em sua longa carreira aos 37 anos.

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