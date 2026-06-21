Nassir Mazraoui, estrela da seleção marroquina, surpreendeu a todos com as declarações que fez após a segunda partida dos Leões do Atlas na Copa do Mundo de 2026.

O Marrocos estreou-se na Copa do Mundo com um empate em 1 a 1 contra o Brasil, antes de conquistar uma valiosa vitória por 1 a 0 sobre a Escócia.

Mezraoui, de 28 anos, deu a entender, em declarações publicadas pelo jornal “AS”, que pode se aposentar do futebol em breve.

O astro do Manchester United disse: “Talvez eu decida me aposentar depois da Copa do Mundo. A vida é curta. Quero memorizar o Alcorão e me tornar imã de uma mesquita algum dia”.

O zagueiro marroquino acrescentou que pode deixar o futebol mais cedo do que se esperava.

Nassir Mazraoui se formou na academia do Ajax e estreou pelo time holandês em 2018, passando a jogar pelo Bayern de Munique em 2022.

Mezraoui joga pelo Manchester United desde 2024, e seu contrato vai até 2028.