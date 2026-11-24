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Santiago Gimenez é apontado por jornais mexicanos como possível reforço do Feyenoord. O atacante ainda não reencontrou sua melhor fase no FC Porto.

Gimenez jogou pelo Feyenoord entre 2022 e 2025. Após passar algum tempo como reserva, o atacante mexicano se tornou o principal jogador do clube de Roterdã.

Ele disputou 105 partidas pelo Feyenoord e marcou 65 gols antes de se transferir para o Milan, em janeiro de 2025, por 30 milhões de euros.

Na Itália, porém, o atacante de 25 anos não conseguiu se destacar. Em parte por causa de lesões, marcou apenas sete gols em 37 partidas.

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No último verão, transferiu-se para o FC Porto, onde passou a jogar sob o comando de Francesco Farioli. Até agora, também não tem recebido muitos minutos em campo. Segundo o jornalista mexicano Daniel Reyes, ele é o terceiro centroavante do elenco, atrás de Samu e André Silva.

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“Ele quer jogar mais, mas precisa merecer a oportunidade. Recentemente, jogou muito bem como ponta direita, mas terá de se adaptar para conseguir mais minutos”, afirmou Reyes.

“Foi no Feyenoord que viveu sua melhor fase. Ele foi bem no Cruz Azul, mas atingiu o auge da forma em Roterdã”, prosseguiu.

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Por isso, Reyes não descarta um retorno de Gimenez ao De Kuip. “A família dele ainda tem uma relação muito próxima com o clube.”

“Ele e a esposa se sentiam muito bem em Roterdã. As pessoas de lá realmente o acolheram. Não seria tão surpreendente se ele voltasse. Ele gostaria disso”, concluiu.

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Na noite de terça-feira, Gimenez enfrentará seu antigo clube pelo FC Porto. A partida da Champions League começa às 21h e terá transmissão da Ziggo Sport.