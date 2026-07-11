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Isaac BabadiImago
Wessel Antes

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Quem vai agir? Ex-jogador promissor está em um beco sem saída no PSV

Mercado da bola
PSV
I. Babadi

Ainda não há clareza sobre o futuro de Isaac Babadi. O meio-campista de 21 anos não faz mais parte do time titular do PSV e, segundo o Eindhovens Dagblad, tem permissão para sair.

O PSV está se preparando para a saída de alguns grandes nomes, mas também pretende se livrar de alguns jogadores que não fazem mais parte dos planos.

Entre outros, Joël Drommel, Adamo Nagalo e Babadi não fazem mais parte dos planos de Peter Bosz.

Anteriormente, o observador de clubes Rik Elfrink já havia informado que Babadi não tem do que reclamar em termos de interesse. “Na Áustria e na Suíça, clubes com ambições europeias demonstram interesse concreto, enquanto times holandeses também o acompanham.”

“Ao longo de julho, Babadi provavelmente tomará uma decisão, e o PSV está disposto a colaborar do ponto de vista comercial”, escreveu o jornalista.

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Babadi já não participa mais da pré-temporada do PSV 1. O ex-jogador promissor de Nijmegen tem contrato até meados de 2028 e, segundo o Transfermarkt, vale apenas 1,5 milhão de euros.

Babadi vai encerrar sua trajetória com 35 partidas oficiais pelo time principal do PSV. Nelas, ele marcou três gols e deu uma assistência.

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