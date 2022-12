Quem tem um cartão amarelo no Brasil e está pendurado na Copa do Mundo?

Três jogadores chegam às quartas de final pendurados e podem ficar de fora da semifinal, caso o Brasil passe da Croácia

A Copa do Mundo está se afunilando e o Brasil fez bonito para garantir sua ida às quartas de final, contra a Croácia, em jogo que acontece na sexta-feira (9), às 12h (de Brasília). Após se classificar em primeiro do grupo G, a seleção brasileira atropelou a Coreia do Sul, por 4 a 1, nas oitavas de final.

Uma Copa do Mundo é conhecida por ser uma competição "de tiro curto", ou seja, que acaba muito rapidamente. O campeão, por exemplo, disputa 'apenas' sete partidas para levantar o troféu. Com isso, o rigor para cartões amarelos fica ainda mais alto.

Dessa forma, apenas dois cartões amarelos suspendem o jogador da próxima partida. Os cartões serão zerados depois dos jogos das quartas de final, mas até lá, muita coisa pode acontecer e há a possibilidade de atletas importantes perderem partidas decisivas. E o Brasil não está imune a isto.

Quem está pendurado no Brasil?

Na seleção brasileira, três jogadores já tomaram um cartão amarelo e precisam jogar as quartas de final sem tomar nenhum cartão, caso tenham o objetivo de disputar a semifinal.

Éder Militão, Bruno Guimarães e Fred são os jogadores que foram punidos com o cartão amarelo nos jogos até aqui.

Fred foi o primeiro a receber a punição. Depois de o Brasil passar o primeiro jogo, contra a Sérvia, sem nenhum cartão, o meia do Manchester United fez falta dura e recebeu o cartão.

Os outros dois cartões foram mostrados para Éder Militão e Bruno Guimarães no duelo contra Camarões.

Ao enfrentar a Coreia do Sul, nas oitavas, o time de Tite passou sem nenhuma infração mais grave e não recebeu a punição.

Desta forma, caso Fred, Bruno Guimarães ou Éder Militão recebam o cartão amarelo contra a Croácia, o punido deixará de atuar numa eventual semifinal contra o vencedor de jogo entre Holanda e Argentina.