Quem tem o maior número de assistências na história da Copa do Mundo da FIFA?

Qual jogador masculino tem o maior número de assistências na história da Copa do Mundo?

Alguns dos melhores jogadores que já pisaram em um campo de futebol constam na lista dos jogadores com mais assistências na Copa do Mundo.

Entre os 10 primeiros estão nomes como o ícone brasileiro Pelé, o ex-capitão da Inglaterra David Beckham e a dupla alemã Bastian Schweinsteiger e Thomas Müller.

O único jogador em atividade que poderia superar Diego Maradona, o ícone da Argentina, é seu compatriota Lionel Messi, antes do torneio de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

A Argentina enfrentará a Argélia, a Áustria e a Jordânia, então é provável que Messi esteja esfregando as mãos com a perspectiva de se tornar o maior criador de assistências da história da competição.

O top 10 é o seguinte:

A FIFA registra estatísticas de assistências apenas a partir de 1966, portanto, os torneios anteriores não constam nesta tabela.

Posição Jogador (País) Assistências Jogos 10º Bastian Schweinsteiger (Alemanha) Seis 20 9º Thomas Müller (Alemanha) Seis 19 8º Thomas Hassler (Alemanha) Seis 14 7º Pelé (Brasil) Seis 14 6º David Beckham (Inglaterra) Seis 13 5º Francesco Totti (Itália) Seis 11 4º Grzergorz Lato (Polônia) Sete 20 3º Pierre Littbarski (Alemanha) Sete 18 2º Lionel Messi (Argentina) Oito 26 1º Diego Maradona (Argentina) Oito 21

Qual jogador masculino tem o maior número de assistências em uma única Copa do Mundo?

Não é nenhuma surpresa que o jogador com o maior número de assistências em uma única Copa do Mundo seja o grande Pelé, do Brasil.

Jogando na Copa do Mundo de 1970, Pelé registrou seis assistências em seis partidas, levando o Brasil à glória.

A seleção liderou o grupo com três vitórias em três jogos; goleou a Tchecoslováquia por 4 a 1, venceu a Inglaterra, atual campeã, por 1 a 0, e encerrou a fase de grupos com uma vitória por 3 a 2 sobre a Romênia.

Nas quartas de final, derrotou o Peru por 4 a 2 e o Uruguai por 3 a 1 nas semifinais. Em seguida, na final contra a Itália, o Brasil provou ser a melhor seleção do mundo, goleando a Itália por 4 a 1.

Classificação Jogador (País) Assistências (Jogos) Torneio =3 Robert Gadocha (Polônia) Cinco (Sete) Copa do Mundo de 1974 =3 Diego Maradona (Argentina) Cinco (Sete) Copa do Mundo de 1986 =3 Pierre Littbarski (Alemanha Ocidental) Cinco (Sete) Copa do Mundo de 1982 2º Thomas Hassler (Alemanha Ocidental) Cinco (Cinco) Copa do Mundo de 1994 1º Pelé (Brasil) Seis (Seis) Copa do Mundo de 1970

Qual jogadora tem o maior número de assistências na história da Copa do Mundo?

A FIFA só começou a registrar estatísticas de assistências a partir de 2003, o que significa que as Copas do Mundo Femininas de 1991 a 1999 não estão incluídas.

Houve duas representantes da Seleção Feminina dos Estados Unidos, incluindo Alex Morgan e Mia Hamm, que registraram cinco assistências cada uma em suas participações na competição.

A jogadora que deu o maior número de assistências em uma única competição é Maren Meinert, que teve um desempenho impressionante no torneio de 2003.

A Alemanha venceu a Copa do Mundo de 2003, derrotando a Suécia por 2 a 1 na final. A equipe de Meinert havia se mostrado extremamente prolífica ao longo da competição, marcando 13 gols em três partidas na fase de grupos, incluindo uma vitória por 6 a 1 sobre a Argentina, e depois derrotou a Rússia por 7 a 1 e os Estados Unidos por 3 a 0 antes da grande final.

Classificação Jogador (País) Assistências Torneios disputados =5 Therese Sjogran (Suécia) Cinco Quatro (2003, 2007, 2011, 2015) =5 Alex Morgan (Estados Unidos) Cinco Três (2011, 2019, 2023) =5 Sherida Spitse (Holanda) Cinco Dois (2019, 2023) =5 Renate Lingor (Alemanha) Cinco Dois (2003, 2007) =5 Victoria Sandell (Suécia) Cinco Dois (2003, 2007) =5 Mia Hamm (Estados Unidos) Cinco Um (2003) =3 Aya Miyama (Japão) Seis Dois (2011, 2015) =3 Birgit Prinz (Alemanha) Seis Dois (2003, 2007) =1 Megan Rapinoe (Estados Unidos) Sete Três (2011, 2015, 2019) =1 Maren Meinert (Alemanha) Sete Um (2003)

Qual jogadora tem o maior número de assistências em uma única Copa do Mundo?

Hamm é talvez o nome mais famoso desta lista, tendo registrado cinco assistências ao longo da Copa do Mundo de 2003. Surpreendentemente, quatro das cinco jogadoras com mais assistências em uma única Copa do Mundo alcançaram esse feito no torneio de 2003.

Isso inclui Meinert, que conseguiu registrar sete assistências ao longo do torneio.

Birgit Prinz, sua companheira de seleção alemã, registrou cinco assistências na Copa do Mundo de 2003, quando a Alemanha venceu todos os seus adversários a caminho da conquista do título.

A seleção dos EUA de Hamm perdeu por 3 a 0 para a Alemanha na semifinal, enquanto a Suécia de Victoria Sandell ficou em segundo lugar.

Na Copa do Mundo de 2011, o Japão foi o grande campeão e Aya Miyama foi fundamental para essa campanha, já que sua equipe avançou de um grupo que contava também com Inglaterra, México e Nova Zelândia — perdendo para a Inglaterra e vencendo seus outros dois adversários — antes de derrotar a Alemanha na prorrogação nas quartas de final, a Suécia nas semifinais e a França na final.