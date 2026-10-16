Quem será a vítima? Endrick dá razão à ideia de Mourinho no Real Madrid

O Real Madrid passou por 12 testes difíceis no duelo contra a Roma pela Liga dos Campeões, e não apenas sobreviveu a esse confronto, mas saiu dele vitorioso graças a Jude Bellingham? Não, graças a Arda Güler, ao lado de uma intervenção divina do goleiro Thibaut Courtois primeiro, e depois de Endrick.

E apesar de a dupla ter caído na lista de jogadores em número de minutos em campo, os dois se transformaram em heróis do time do Real Madrid no Estádio Olímpico.

Já o atacante brasileiro conquistou um feito duplo: marcou um gol contra a equipe do técnico Gian Piero Gasperini e deu outra resposta aos rumores constantes sobre seu futuro e se ele fez ou não a escolha certa ao permanecer.

Segundo o jornal espanhol "As", Endrick mostrou claramente suas qualidades com um belo cabeceio com o qual marcou o gol do empate em 3 a 3, além de sua atuação geral, já que conseguiu completar dois dribles, o dobro do que fez Kylian Mbappé, por exemplo, tornando-se uma fonte constante de incômodo para a defesa da Roma.

O técnico Mourinho havia afirmado em agosto passado, durante a janela de transferências de verão, que o dono da camisa 9 não deixaria Valdebebas, antes de repetir sua posição quando foi questionado sobre a longa lesão muscular sofrida pelo atacante.

E, como noticiou o jornal "As" desde o verão, o treinador entende que Endrick se encaixa melhor atuando pela ponta direita do que ocupando a posição de atacante de referência, algo que ele de fato comprovou contra a Roma.

Por esse motivo, Mourinho pediu a contratação de um jogador com características diferentes e escolheu Espí entre três nomes que Juni Calafat lhe apresentou em seu escritório.

O treinador considera que o jogador espanhol vindo do Valencia, ao lado do internacional brasileiro, são capazes de jogar juntos, porque o esquema que ele adota permite a combinação dos dois.

Essa atuação representa um grande passo na trajetória de Endrick, que ao mesmo tempo segue recorrendo à sua fé, tendo dito após a partida: "Eu estava conversando com Deus", além de contar com a experiência e a sabedoria de seu treinador, explicando: "Se eu tiver que jogar, Mourinho vai me escalar.

E se não for o caso, não vou jogar. Ele vai escolher o que é melhor para mim, e eu estarei presente para ajudar o quanto puder".

Os dirigentes do clube acreditam que o que aconteceu em Roma pode ser um novo ponto de partida para Endrick, com sua verdadeira jornada começando na capital italiana.



