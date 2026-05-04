"Quem não percebe as qualidades de Kasper Dolberg não entende muito de futebol"

Henk Spaan está impressionado com o jogador do Ajax, Kasper Dolberg. O atacante dinamarquês fez uma excelente partida no sábado à noite contra o PSV (2 a 2).

No programa “Spaan geeft punten”, Dolberg recebe nota 9. “Já sabemos há muito tempo, como foi escrito e discutido em vários podcasts, que Dolberg é muito melhor do que o lamentável Wout Weghorst e sua enorme capacidade de corrida.”

“Infelizmente, Óscar García o preferiu ao talentoso dinamarquês”, continua Spaan. Weghorst não estava na escalação para a partida no sábado à noite, o que deu a Dolberg a chance de jogar.

“Febre. Não tomou a vacina contra a gripe, nem a vacina contra a Covid. Porque ele não acredita nisso, esse primeiro atacante”, resmunga Spaan.

Spaan consideraria incompreensível se Jordi Cruijff realmente quisesse se despedir de Dolberg. “Ele é elegante, rápido, tecnicamente talentoso e forte. Quem não vê suas qualidades entende pouco de futebol.”

O Ajax trouxe Dolberg de volta a Amsterdã no verão passado por 10 milhões de euros. Ele assinou um contrato até meados de 2029.

Até agora, Dolberg disputou 1.358 minutos, distribuídos por 26 partidas oficiais. Nelas, ele marcou cinco gols e deu três assistências.