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John Terry, ex-capitão do Chelsea, gerou polêmica ao fazer um elogio excepcional a um dos astros do Arsenal, a quem considerou, sem nenhuma hesitação, o melhor jogador do mundo "atualmente" em sua posição.

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Trata-se do goleiro do Arsenal, o espanhol David Raya, que chegou ao clube vindo do Brentford em agosto de 2023, inicialmente por empréstimo, antes de a negociação se transformar em uma transferência definitiva no ano seguinte, por 27 milhões de libras esterlinas.

O goleiro de 31 anos foi uma das peças fundamentais do sucesso do Arsenal na temporada passada, quando o time conquistou o título da Premier League e chegou à final da Champions League.

Raya manteve o mesmo nível na temporada atual e ajudou o Arsenal a abrir 6 pontos de vantagem na liderança da Premier League após 11 rodadas, o que levou Terry a lhe fazer uma avaliação excepcional.

Em entrevista a Rory Jennings, o ex-capitão do Chelsea afirmou: "Quando você olha para o Raya, você se pergunta: quem imaginaria que ele fosse tão bom? Ele é o melhor goleiro do mundo, 100%".

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Terry acrescentou, explicando os motivos de sua admiração pelo goleiro espanhol: "Ele lida muito bem com as bolas cruzadas, domina a sua área e é impressionante com os dois pés. Ele é realmente fantástico".

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Os elogios de Terry não se limitaram a Raya e se estenderam a toda a linha defensiva do Arsenal: para ele, o time tem um grupo defensivo capaz de entrar na discussão sobre as melhores defesas da história da Premier League. Ele disse: "Acho que eles são (incrivelmente) bons, e se atingirem o nível que espero deles e conseguirem conquistar três títulos seguidos, acho que precisam estar na discussão".

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E continuou: "Dá para debater quem é o melhor individualmente, este ou aquele jogador, mas acho que, se eles tiverem os títulos, precisam estar na discussão, seja como grupo defensivo, seja também no plano individual". O Arsenal se prepara para mostrar sua força defensiva diante do Manchester City, amanhã, domingo, em um confronto que lhe dá a chance de ampliar a vantagem sobre um de seus principais concorrentes na briga pelo título.

Raya desfalcou o time contra o Borussia Dortmund na última terça-feira, pela Champions League, depois de sofrer uma lesão no ombro durante o empate por 2 a 2 com o Newcastle United na rodada anterior do campeonato nacional, mas Mikel Arteta não descartou a possibilidade de seu retorno contra o Manchester City, afirmando que a decisão ainda não foi tomada.

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