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Jogador profissional aos 14 anos. Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz pode quebrar todos os recordes da Ligue 1 e do futebol francês. O jovem franco-português vem surpreendendo a todos e avançando tão rápido que levou o Rennes, seu clube, a lhe oferecer um contrato para já jogar entre os profissionais. E, sobretudo, para afastar o interesse dos grandes clubes da Europa.

Nascido em 5 de abril de 2012, Thyméo deveria jogar no sub-15 mas o Rennes já o promoveu e o integrou ao sub-19 com o qual treina. Já as partidas ele disputa pelo sub-17 onde tem se destacado com jogadas de alto nível e uma qualidade rara. Suas atuações e seu potencial não passaram despercebidos pela Europa: vários clubes da Espanha demonstraram interesse nele.

Justamente para evitar qualquer risco, o clube francês agiu para garantir sua permanência. Em outubro de 2025, o Rennes fez com que ele assinasse um contrato semiprofissional que entrará em vigor em 1º de julho de 2027, quando Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz concluirá os estudos obrigatórios. A partir do dia seguinte, o Rennes poderá fazer com que ele assine seu primeiro contrato profissional, tornando-o o jogador mais jovem da Ligue 1, aos 15 anos e menos de três meses.

Como mencionado, muitos clubes o colocaram em suas listas. Entre eles está o Barcelona que poderia se beneficiar também da situação familiar do jovem de 14 anos. Seu pai, segundo a Rmc, encontrou trabalho na Espanha, o que facilitaria a transferência do filho, um pouco como aconteceu em 2001, quando Lionel Messi chegou à Catalunha aos 13 anos, junto com a família.

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Apesar dos muitos rumores, o jogador e as pessoas próximas a ele afirmaram preferir o Rennes a uma eventual transferência. Afinal, o clube da Bretanha é especializado em revelar jovens talentos, como aconteceu, entre outros, com Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga e Désiré Doué.

O jovem de 14 anos, que tem cidadania francesa e portuguesa , joga como meia-atacante e muitos também o comparam a Lionel Messi. Ele também divide com o argentino o mesmo patrocinador de material esportivo. Ainda muito jovem, assinou com a Adidas um contrato importante, com valores raramente vistos para um jogador de sua idade.

Tudo de uma vez, portanto, para Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz, que já no próximo ano deve integrar o elenco principal. Barcelona e Manchester City terão de aceitar isso por enquanto, mas, se suas atuações de fenômeno se confirmarem também em um nível acima, é de se apostar que ele receberá novas propostas, cada vez mais atraentes.