A derrota decepcionante do Senegal para a Noruega (3 a 2), liderada pelo astro Erling Haaland na Copa do Mundo de 2026, gerou ampla polêmica nas redes sociais, que se transformou em um acirrado confronto verbal entre os torcedores dos “Leões da Teranga” e os marroquinos sobre o equilíbrio de forças no futebol africano.

Esta é a segunda derrota consecutiva do Senegal no torneio, após a derrota por 1 a 3 para a França. Os Leões da Teranga disputarão sua última partida contra o Iraque, buscando a vitória, na esperança de figurar entre as melhores equipes que ocuparem o terceiro lugar em seus grupos, já que França e Noruega se classificaram oficialmente pelo primeiro e segundo lugares, respectivamente.

Por outro lado, a seleção marroquina brilhou, empatando com o Brasil em uma partida em que foi superior, e depois vencendo a Escócia. Agora, aguarda-a uma partida fácil contra o Haiti, e sua classificação para a segunda fase é apenas uma questão de tempo.

De acordo com o site “Foot Mercato”, ocorreram discussões acaloradas que incluíram sarcasmo e provocações mútuas, nas quais usuários marroquinos enfatizaram a superioridade atual dos “Leões do Atlante” no cenário continental, aproveitando o tropeço do Senegal no torneio, enquanto alguns torcedores senegaleses reconheceram as dificuldades enfrentadas por sua seleção desde o início da Copa do Mundo.

As comparações se concentraram nas condições de preparação e organização entre as duas seleções, com os acompanhantes apontando diferenças fundamentais no treinamento, na infraestrutura e na preparação técnica para explicar as notáveis diferenças de desempenho, em um momento em que a seleção senegalesa enfrenta crises internas relacionadas à situação contratual do técnico Babi Thiaw e ao não pagamento dos bônus dos jogadores.

Os resultados modestos dos “Leões da Teranga” reacenderam um antigo debate sobre a hierarquia das grandes potências africanas, especialmente após o brilhantismo marroquino na última edição, no Catar 2022, além do brilhantismo na edição atual, em contraste com o notável declínio do Senegal, que agora enfrenta uma partida decisiva contra o Iraque, que deve vencer para salvar o que resta de sua dignidade no torneio.

E a polêmica não vai cessar antes da última partida do Senegal contra o Iraque, já que os torcedores africanos aguardam ansiosamente para ver se a seleção senegalesa será capaz de recuperar parte de seu prestígio perdido, ou se a eliminação precoce aprofundará a crise e reforçará a posição dos críticos que consideram que o trono do futebol africano já passou para Rabat.

As raízes dessa polêmica remontam à crise da Copa Africana das Nações em janeiro passado, quando o Senegal conquistou o título às custas do Marrocos, antes que a Confederação Africana de Futebol (CAF) retirasse o título e o concedesse ao Marrocos após a desistência do Senegal da partida; posteriormente, a Federação Senegalesa de Futebol recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte para recuperar o título.