Quem é o maior campeão do Campeonato Brasileiro sub-17?

O Flamengo sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro sub-17 na noite desta segunda-feira

O Flamengo sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro sub-17 na noite desta segunda-feira. Em partida disputada em Volta Redonda, o time rubro-negro aplicou 4 a 1 sobre o rival Vasco e levantou a taça. A equipe vascaína tinha triunfado por 3 a 1 no duelo de ida, mas não conseguiu sustentar a vantagem.

Nesta segunda, Victor Hugo (2) e Petterson (2) foram os autores dos gols da vitória do Flamengo. Barros descontou para o Vasco. O último gol do Flamengo, marcado por Petterson, aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo, quando a decisão se encaminhava para a disputa de pênaltis.

O Flamengo agora é o maior campeão do Brasileiro sub-17, com duas conquistas. O rubro-negro também conquistou o troféu em 2019, ao superar o Corinthians.

Desde 2019, a competição vem sendo organizada pela CBF. Na temporada de 2020, o Fluminense derrotou o Athletico-PR na final e foi o campeão.

Na única edição do Brasileiro sub-17 organizada pela Federação Gaúcha de Futebol, em 2012, os rivais Internacional e Grêmio chegaram à decisão e o time colorado levou a melhor.

Campeões do Brasileiro sub-17:

2012 - Internacional

2019 - Flamengo

2020 - Fluminense

2021 - Flamengo