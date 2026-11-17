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De olho no talento do presente e do futuro. Gerry Cardinale, dono da RedBird e proprietário do Milan, admitiu que o clube terá papel de destaque no mercado de janeiro.

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O objetivo é reforçar o elenco à disposição de Ruben Amorim com um zagueiro (Inacio, do Sporting Lisboa, é a primeira opção), um jogador de lado de campo no meio-campo e um atacante, que provavelmente ocupará o lugar de Camarda, de saída (Tresoldi, do Bruges, é o sonho caro; Endrick, do Real Madrid, é a outra ideia ambiciosa).

Não são apenas grandes nomes e jogadores já consagrados: o radar do Milan também captou sinais interessantes na Espanha, na Segunda Divisão, mais precisamente no Real Oviedo. O motivo é Enzo Perez, meia-atacante ou ponta espanhol nascido em 2008, que marcou um gol em 12 partidas do campeonato, no clássico de grande rivalidade contra o Sporting Gijon.

Depois de um início tímido, sempre entrando durante as partidas, passou a jogar com regularidade. Foi titular nos últimos cinco jogos e disputou os 90 minutos dos três mais recentes (ficou fora da partida do campeonato no fim de semana contra o Girona porque está com a seleção espanhola sub-19).

Sua temporada está em ascensão: um gol, três assistências e a sensação de que poucos dos ataques mais perigosos do Real Oviedo acontecem sem sua participação. O clube assinou com ele seu primeiro contrato profissional em julho passado, válido até junho de 2029. Até 9 de novembro, sua multa rescisória era de 5,5 milhões de euros; agora, é preciso muito mais para tirá-lo da Espanha.

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E de Oviedo, que ele considera sua casa. Enzo Perez nasceu em Oviedo, torce pelo clube desde sempre e cresceu em suas categorias de base, desde os tempos do futsal. Sabe que, mais cedo ou mais tarde, terá de alçar voo, mas, por enquanto, está concentrado apenas em seu time atual. Quer ajudá-lo a voltar à La Liga, com Raul, que assumiu o comando do Oviedo em 9 de novembro.

Segundo Matteo Moretto, o Milan, como mencionado, monitora Perez e pode fazer uma investida já em janeiro: o Oviedo gostaria de mantê-lo, mas poderia vendê-lo na janela de inverno diante de uma boa oferta. Grandes clubes da Espanha e da Europa estão de olho nele: nas últimas semanas, vários o monitoraram, entre eles o Chelsea, que foi a Oviedo para observar o jovem talento de perto. A ideia do clube espanhol é multiplicar por dez sua multa rescisória, para não ser pego de surpresa.