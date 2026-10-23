O camaronês André Onana, goleiro do Trabzonspor, escapou de ferimentos após se envolver em um acidente de trânsito que atingiu vários veículos no norte da Turquia, logo depois da partida de sua equipe pela Liga Conferência Europa, na última quinta-feira.

A agência de notícias Reuters informou que Onana, emprestado pelo Manchester United, dirigia seu carro de volta para casa na companhia de sua família, após a vitória por 2 a 0 sobre o Hearts, da Escócia, quando o acidente ocorreu na região de Yomra, pertencente à cidade de Trabzon, segundo o site 61saat.

O relato apontou que outro veículo colidiu com o carro de Onana por trás, o que fez com que ele fosse arremessado e se chocasse com um veículo que estava à sua frente.

Onana e os membros de sua família escaparam do acidente sem sofrer ferimentos, enquanto dirigentes do clube turco se dirigiram ao local do acidente para verificar seu estado.





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O presidente do Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, confirmou que Onana está bem após o acidente, de acordo com relatos da imprensa.

O goleiro se juntou ao clube turco por empréstimo do Manchester United em 2025.



