Quem é Bremer, zagueiro da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022?

Defensor da seleção brasileira passou por São Paulo e Atlético-MG antes de embarcar para a Itália

Gleison Bremer Silva Nascimento, ou apenas Bremer, é um nome cotado para ser titular do Brasil na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo, contra Camarões. Com poucas convocações no currículo, o zagueiro brasileiro chamou a atenção de Tite, embora tenha jogado pouco tempo no futebol brasileiro.

Aos 25 anos, Bremer recebeu sua primeira - e única - convocação para a seleção brasileira antes da Copa do Mundo. Ele jogou apenas 45 minutos no amistoso contra Gana, em 23 de setembro, e recebeu a chamada final para o Mundial deixando para trás nomes como Gabriel Magalhães, Felipe, Ibañez, Léo Ortiz e vários outros.

O jogador natural de Itapitanga, no interior da Bahia, começou a jogar na base do Desportivo Brasil. Em 2016, ele foi emprestado ao São Paulo e ficou menos de um ano na base do clube. O Tricolor não aceitou pagar R$ 400 mil para contar com os serviços do jovem defensor.

Ele foi negociado com o Atlético Mineiro e chegou ao clube de graça. Cerca de um ano e meio depois, ele foi contratado pelo Torino, da Itália, em uma negociação de R$ 26 milhões (na cotação da época), que rendeu R$ 15,6 milhões ao Galo, que tinha 60% dos direitos do atleta.

No Torino, o defensor se destacou jogando a Serie A italiana. Bremer participou de 110 jogos e até marcou 13 gols, dando cinco assistências. Sua boa forma apresentada em quatro temporadas na equipe de Turim chamaram a atenção do grande rival da cidade: a Juventus.

Antes do começo da temporada 2022/23, Bremer era apresentado como novo jogador da Juve e já vem sendo peça importante para a equipe. Antes da parada para a Copa do Mundo, Bremer acumulou 13 jogos pela Velha Senhora e marcou um gol.

O zagueiro brasileiro vive a expectativa de fazer seu segundo jogo com a camisa amarelinha e poderá ter esse privilégio logo em uma Copa do Mundo. O último compromisso do já classificado Brasil nessa fase de grupos é contra Camarões, na sexta-feira (2/12), às 16h (de Brasília).