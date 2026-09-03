À Sky Sport, Spalletti declarou que, em princípio, está encantado com as qualidades de Woltemade. O jogador de 24 anos une em seu estilo de jogo único "dois mundos" em relação à posição de atacante. "Ele entende muito bem como se integrar ao time, tem uma técnica leve, entende de futebol, consegue fazer a bola circular bem no último terço e depois aproveitar os espaços", disse Spalletti.

Ao mesmo tempo, o técnico da Velha Senhora pediu a Woltemade que volte a se concentrar mais nos fundamentos de ser atacante, que o tornaram tão perigoso no passado pelo VfB Stuttgart: "Jogo aéreo e finalização são coisas que ele, queira ou não, precisa aprender de cor."

No geral, porém, Spalletti disse ter uma boa sensação em relação ao atacante alemão. Woltemade sorri "constantemente" desde sua transferência para a Juventus e passa a impressão de "estar entusiasmado por estar aqui".

Woltemade deixou seu clube de origem, o Newcastle United, no Deadline Day, após apenas um ano, e se juntou por empréstimo ao clube de Turim. No maior campeão italiano, o jogador de 24 anos agora espera superar a crise de forma que já dura meses e voltar à antiga força.

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O jogador da seleção alemã havia se juntado aos Magpies no verão de 2025, e, em troca, mais de 75 milhões de euros foram pagos ao VfB Stuttgart, pelo qual Woltemade anteriormente fazia gols. Em Newcastle, ele começou de forma grandiosa, com quatro gols em seus primeiros cinco jogos da liga, antes de entrar em uma má fase e passar meses sem balançar as redes.

Como consequência, o jogador de 24 anos perdeu a condição de titular tanto no Newcastle quanto na seleção alemã. Na Copa do Mundo, ele entrou apenas nas oitavas de final contra o Paraguai, pouco antes do início da prorrogação, e, na disputa de pênaltis seguinte, Woltemade desperdiçou sua cobrança, assim como Kai Havertz antes dele e Jonathan Tah depois. A Alemanha, assim, viveu o próximo grande vexame em Copas e foi eliminada.

Recentemente, também surgiram rumores sobre um retorno à Bundesliga, tanto o RB Leipzig quanto o Borussia Dortmund foram ligados a Woltemade. Em Newcastle, ele ainda tem contrato até 2031.