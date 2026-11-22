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O jogo entre Arsenal e West Ham United, pelo Campeonato Inglês Feminino, foi marcado por uma cena preocupante depois que uma das jogadoras da equipe londrina caiu de repente no gramado, sem nenhum contato. A atendimento da equipe médica e a saída de maca deixaram todos apreensivos.

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Segundo o jornal alemão "Bild", a alemã Lisa Baum, jogadora do Arsenal, caiu aos 28 minutos de partida, enquanto o jogo estava parado para a cobrança de um tiro de meta. As equipes médicas entraram rapidamente em campo para prestar os primeiros socorros, em uma cena que preocupou as jogadoras e a comissão técnica.

O atendimento a Baum dentro de campo durou mais de 5 minutos, até que ela fosse retirada de maca, recebendo oxigênio. A expectativa sobre seu estado de saúde era grande, já que ela sofreu uma crise repentina sem qualquer contato com outra jogadora.

O Arsenal tratou logo de tranquilizar os torcedores sobre a situação da atleta. Em comunicado, o clube confirmou que Baum teve falta de ar, mas que já estava estável e respondendo bem ao tratamento, notícia que amenizou os temores sobre seu estado após o ocorrido.

A técnica do Arsenal, Renée Slegers, também falou sobre a condição da jogadora. Ela confirmou que a atleta teve falta de ar em campo e afirmou que a estabilidade de seu quadro é uma notícia muito tranquilizadora, considerando a gravidade da cena vista durante a partida.

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Baum, de 19 anos, chegou ao Arsenal no meio do ano, vinda do Leipzig, da Alemanha, em uma transferência avaliada em cerca de 600 mil euros. Pela equipe londrina, ela disputou 16 partidas e marcou dois gols, além de ter estreado pela seleção principal da Alemanha neste ano.

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O confronto terminou empatado sem gols, resultado que deixa a equipe londrina na sexta posição da tabela do Campeonato Inglês Feminino, a 8 pontos do London City Lionesses, terceiro colocado, no momento em que a competição entra na pausa para as datas Fifa.