Segundo o jornal alemão "Bild", a alemã Lisa Baum, jogadora do Arsenal, caiu aos 28 minutos de partida, enquanto o jogo estava parado para a cobrança de um tiro de meta. As equipes médicas entraram rapidamente em campo para prestar os primeiros socorros, em uma cena que preocupou as jogadoras e a comissão técnica.
O atendimento a Baum dentro de campo durou mais de 5 minutos, até que ela fosse retirada de maca, recebendo oxigênio. A expectativa sobre seu estado de saúde era grande, já que ela sofreu uma crise repentina sem qualquer contato com outra jogadora.
O Arsenal tratou logo de tranquilizar os torcedores sobre a situação da atleta. Em comunicado, o clube confirmou que Baum teve falta de ar, mas que já estava estável e respondendo bem ao tratamento, notícia que amenizou os temores sobre seu estado após o ocorrido.
A técnica do Arsenal, Renée Slegers, também falou sobre a condição da jogadora. Ela confirmou que a atleta teve falta de ar em campo e afirmou que a estabilidade de seu quadro é uma notícia muito tranquilizadora, considerando a gravidade da cena vista durante a partida.
Baum, de 19 anos, chegou ao Arsenal no meio do ano, vinda do Leipzig, da Alemanha, em uma transferência avaliada em cerca de 600 mil euros. Pela equipe londrina, ela disputou 16 partidas e marcou dois gols, além de ter estreado pela seleção principal da Alemanha neste ano.
O confronto terminou empatado sem gols, resultado que deixa a equipe londrina na sexta posição da tabela do Campeonato Inglês Feminino, a 8 pontos do London City Lionesses, terceiro colocado, no momento em que a competição entra na pausa para as datas Fifa.